Serie B, risultati della 13ª giornata: la Samp vince ancora. Bene il Mantova, pari a Pisa
Claudia Marrone
Dopo la seconda della stagione - ormai abbondantemente archiviata -, ecco che la Serie B ha affrontato anche il secondo turno infrasettimanale del campionato, con la 13ª giornata che si è giocata tra ieri e oggi.
Le tre gare delle ore 20:00 hanno sancito la chiusura del turno, e hanno visto l'Arezzo cadere sul campo del Mantova, mentre l'attesa sfida della 'Cetilar Arena' ha regalato un punto per parte: Pisa e Modena, con anche qualche minuti di blackout allo stadio, hanno chiuso il confronto sul punteggio di 1-1. Stratosferica invece la Sampdoria, che ha nettamente svoltato la sua stagione con l'arrivo di D'Angelo in panchina: blucerchiati corsari sul campo del Padova, con il match terminato 1-2.
Il punto della situazione
SERIE B - 13ª GIORNATA
Juve Stabia-Catanzaro 1-3
28’ Antonini (C), 45’+4’ Pecorino (C), 53’ Ruggero (C), 72’ Maistro (J)
Benevento-Empoli 5-0
5’ Okereke, 30’ Prisco, 46’ Tumminello, 74’ Siatounis, 78’ Cherubini
Cesena-Ascoli 5-1
33’ Caprini (C), 47’ Gelli (C), 68, 83’ e 87’ Shpendi (C), 86’ Corradini (A)
Vicenza-Carrarese 0-1
7’ Schiavi
Palermo-SudTirol 4-1
7’ e 68’ Johnsen (P), 14’ Pohjanpalo (P), 45’ Vavassori (P), 52’ Rispoli (S)
Virtus Entella-Hellas Verona 2-1
18’ Sarr (HV), 33’ Corona (VE), 65’ Cuppone (VE)
Cremonese-Avellino 0-1
77' Russo
Mantova-Arezzo 3-0
11' Spinaccè, 67' [rig.]Kouda, 76' Bragantini
Padova-Sampdoria 1-2
19' e 84' Mezzotero (S), 29' Giunti (P)
Pisa-Modena 1-1
47' Marras (P), 64' Bianco (M)
LA CLASSIFICA
Palermo 30
Modena 27
Avellino 22
Mantova 22
Ascoli 21
Cesena 21
Pisa 20
Benevento 19
Sudtirol 18
Sampdoria 17
Padova 16
Hellas Verona 16
Carrarese 16
Cremonese 15
Virtus Entella 13
Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)
Arezzo 12
Catanzaro 12
Vicenza 10
Empoli 9