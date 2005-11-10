Dopo la seconda della stagione - ormai abbondantemente archiviata -, ecco che la Serie B ha affrontato anche il secondo turno infrasettimanale del campionato, con la 13ª giornata che si è giocata tra ieri e oggi.

Le tre gare delle ore 20:00 hanno sancito la chiusura del turno, e hanno visto l'Arezzo cadere sul campo del Mantova, mentre l'attesa sfida della 'Cetilar Arena' ha regalato un punto per parte: Pisa e Modena, con anche qualche minuti di blackout allo stadio, hanno chiuso il confronto sul punteggio di 1-1. Stratosferica invece la Sampdoria, che ha nettamente svoltato la sua stagione con l'arrivo di D'Angelo in panchina: blucerchiati corsari sul campo del Padova, con il match terminato 1-2.

Il punto della situazione

SERIE B - 13ª GIORNATA

Juve Stabia-Catanzaro 1-3

28’ Antonini (C), 45’+4’ Pecorino (C), 53’ Ruggero (C), 72’ Maistro (J)

Benevento-Empoli 5-0

5’ Okereke, 30’ Prisco, 46’ Tumminello, 74’ Siatounis, 78’ Cherubini

Cesena-Ascoli 5-1

33’ Caprini (C), 47’ Gelli (C), 68, 83’ e 87’ Shpendi (C), 86’ Corradini (A)

Vicenza-Carrarese 0-1

7’ Schiavi

Palermo-SudTirol 4-1

7’ e 68’ Johnsen (P), 14’ Pohjanpalo (P), 45’ Vavassori (P), 52’ Rispoli (S)

Virtus Entella-Hellas Verona 2-1

18’ Sarr (HV), 33’ Corona (VE), 65’ Cuppone (VE)

Cremonese-Avellino 0-1

77' Russo

Mantova-Arezzo 3-0

11' Spinaccè, 67' [rig.]Kouda, 76' Bragantini

Padova-Sampdoria 1-2

19' e 84' Mezzotero (S), 29' Giunti (P)

Pisa-Modena 1-1

47' Marras (P), 64' Bianco (M)

LA CLASSIFICA

Palermo 30

Modena 27

Avellino 22

Mantova 22

Ascoli 21

Cesena 21

Pisa 20

Benevento 19

Sudtirol 18

Sampdoria 17

Padova 16

Hellas Verona 16

Carrarese 16

Cremonese 15

Virtus Entella 13

Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)

Arezzo 12

Catanzaro 12

Vicenza 10

Empoli 9