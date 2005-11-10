Un mese per svoltare, un mese per provare a cambiare quello che è il corso di una stagione: ce la sta mettendo tutta la Sampdoria per risollevare la testa e ricordarsi cosa significhi chiamarsi "Samp", e adesso il campo le sta dando ragione. Nel turno infrasettimanale da poco concluso i blucerchiati hanno battuto il Padova, e si sono portati al decimo posto della classifica. Impensabile fino a 30 giorni fa.

La svolta con D'Angelo. I gol con Mezzotero.

Era il 24 ottobre, e Luca D'Angelo esordiva sulla panchina della Sampdoria: da quel momento, 13 punti in sei gare, e una sola sconfitta, contro l'Ascoli. Si registra il pari contro il SudTirol, ma le ultime quattro partite hanno registrato altrettante vittorie. E non finisce qui, perché un'altra grande intuizione del trainer pescarese - che ha lanciato al grande calcio un tale Pio Esposito - è stata quella di buttare nella mischia il giovane Lorenzo Mezzotero, autore questa sera della doppietta che ha steso il Padova. La sua prima in carriera. Non probabilmente un caso che nelle prima citate quattro ultime gare, abbia segnato quattro gol.

Numeri tutti impressionanti, che hanno riacceso la passione blucerchiata.

Cambia l'obiettivo?

Stante quello che è stato l'inizio di stagione, congiuntamente alle ultime stagioni, è giusto volare basso e predicare calma, con la matematica salvezza da mettere in cascina quanto prima. I playoff, però, considerando quello che si vede adesso, possono essere il secondo obiettivo stagionale. O meglio, devono esserlo.