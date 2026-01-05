Ufficiale Samp, ecco Begic dal Parma. Arriva in prestito fino a giugno con opzione fino al 2030

La notizia era già nell'aria, e si attendeva solo l'ufficialità, perché una scatenata Sampdoria piazza anche il colpo Tjas Begic, che arriva in blucerchiato con la formula del prestito con opzione: intanto il contratto sarà fino a giugno, in caso di esercizio della clausola lo sloveno si legherà ai liguri con contratto quadriennale, valido quindi fino al 2030.

Di seguito, la nota del club:

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione dal Parma Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tjas Begić (nato a Isola, Slovenia, il 30 giugno 2003). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026 (30 giugno 2030 in caso di esercizio dell’opzione)".

Ovviamente, non è mancata la nota della formazione emiliana, che andiamo a riportare: "Parma Calcio annuncia che Tjaš Begić è stato ceduto a titolo temporaneo con diritto di riscatto all'Unione Calcio Sampdoria fino al termine della stagione.

Il Club ringrazia Tjaš per l’impegno profuso in gialloblu e gli augura le migliori soddisfazioni per questa nuova esperienza professionale".