Begic alla Sampdoria, Giacomelli: "Molto bravo nell'uno contro uno. Veloce e duttile"

Stefano Giacomelli, oltre 320 presenze in 11 anni dal 2012 al 2023 con la maglia del Vicenza diventandone una bandiera, sempre più rare nel calcio moderno.

Nell'intervista esclusiva a Sampdorianews.net il centrocampista classe '90 ci ha anche descritto Tjas Begic, uno dei nuovi rinforzi della Sampdoria e suo compagno di squadra in biancorosso nella stagione 2022 - 2023.

Tuttora capita di scriverci. A Vicenza ho conosciuto un ragazzo d'oro, sa farsi voler bene dal gruppo, è molto divertente. È molto dedito alla professione, ha tante qualità da poter mettere a disposizione alla Sampdoria che con questi acquisti può risollevarsi da un periodo difficile. È molto bravo nell'uno contro uno dove può far male all'avversario e può risultare un fattore anche aggredendo la profondità con la sua grande velocità. È molto duttile, qualità ancora più importante in questo calcio: può fare il quinto, l'esterno, in caso di necessità pure la mezzala e infine il terzino, anche se è sicuramente un giocatore più offensivo che difensivo. Può rivelarsi un elemento decisivo anche a gara in corso. Anche se molto giovane, a Vicenza in C le sue qualità facevano già capire che fosse già pronto per la B. Mi aspettavo questo suo percorso in termini di carriera, ha i margini e il tempo per migliorare ulteriormente, ad esempio sul colpo di testa. Per il resto ha un bel bagaglio anche alla conclusione sa calciare sia di destro che di sinistro, a giro e di potenza. È un arrivo che può portare altra qualità e varie soluzioni tattiche alla Sampdoria".