Termina 1-2 allo Stadio Euganeo tra Padova e Sampdoria nella 13ª giornata di Serie BKT. A decidere la sfida la doppietta di Mezzotero per i blucerchiati. In mezzo la rete di Giunti.

LE PAGELLE DEL PADOVA

Sorrentino 6.5 - Sui gol non ha responsabilità, ma è bravissimo su Tutino e nelle uscite tenendo a galla i suoi davanti alle occasioni doriane.

Carissoni 5 - Perde Mezzotero nell’occasione del gol del vantaggio, ingenuità grave la sua, che poi non riesce a rialzarsi, giocando una partita piuttosto anonima.

Silletti 5.5 - Gara affidabile la sua, contiene bene Tutino, che comunque riesce a creare la migliore occasione del match dopo i gol.

Pastina 5.5 - Soffre la qualità dell’attacco doriano, dalla sua parte arriva il gol del vantaggio.

Zanimacchia 6.5 - Da quella parte è un fattore. Quando sgasa e parte non lo si prende e i suoi cross sono spesso e volentieri insidiosissimi.

Dal 70’ Capelli 5.5 - Non riesce ad essere efficace come il compagno che ha rilevato.

Giunti 6.5 - Si trova al posto giusto al momento giusto, insaccando il tiro sbilenco, diventato assist, di Fusi.

Dall’80’ Cocchi sv.

Fusi 6 - Tanto dinamismo e voglia nella sua partita. Ci abbina anche un assist, quasi sicuramente involontario, a coronare una prestazione buona, macchiata solamente dal giallo che gli farà saltare la prossima.

Dal 70’ Zuelli 5.5 - Ha sui piedi un’occasione potenziale quando calcia al volo in area, trovando però una deviazione che gli nega qualsiasi velleità di gol.

Pompetti 5.5 - Si spende moltissimo, ma è spesso fuori dal gioco, poco coinvolto nella manovra.

Varas 5.5 - Si fa trovare spesso e volentieri nell’area di rigore avversaria, invadendo e cercando di creare superiorità con i suoi inserimenti. Ha un paio di occasioni, ma le vanifica.

Dall’85’ Bortolussi sv.

Seghetti 5.5 - Svaria moltissimo nel fronte offensivo, ma questo lo porta via dall’area. Il risultato è che l’attaccante in zona gol si vede pochissimo.

Dall’80’ Di Mariano sv.

Moro 4.5 - Ha sulla testa un’occasione colossale quando stacca da solo sul cross di Zanimacchia. Un errore pesante, che costa almeno un punto ai suoi.

Allenatore: Padovano (Calabro squalificato) 5.5 - Il Padova parte male, poi ritorna e domina per larghi tratti con un palleggio più che convincente. Nel finale però si scioglie e perde una partita che avrebbe potuto anche vincere.

LE PAGELLE DELLA SAMPDORIA

Krastev 6 - Non ha colpe sul gol. Poi quando viene chiamato in causa, risponde presente senza essere costretto a grandi interventi.

Mbabu 6.5 - Mette a referto un altro assist con un cross dolcissimo per la testa di Mezzotero. Dalla sua parte arrivano i maggiori pericoli. Mette in campo tutta la sua esperienza e si rende utilissimo alla squadra. Peccato per l’infortunio che gli fa chiudere anzitempo la gara.

Dal 75’ Lauritsen sv.

Ravanelli 6 - Solido. Copre bene su Seghetti e Moro, senza soffrire la velocità nella manovra biancorossa.

Delli Carri 6 - Inizio di gara impacciato e lento. Poi cresce, ma soffre sempre in marcatura su Moro. Nel finale è bravo a spazzare ogni pericolo

Meijer 5.5 - Da quella parte Zanimacchia gli fa venire il mal di testa: è alla prima da titolare e deve entrare in ritmo. D’Angelo infatti gli concede solo un tempo.

Dal 46’ Gartenmann 6 - Entra e il Padova non crea più i pericoli del primo tempo. Adattato da terzino si comporta comunque benissimo.

Makoumbou 6 - Abbina corsa e contrasti inseguendo chiunque gli si pari davanti, sbaglia forse troppo con la palla tra i piedi, toccandola troppe volte e rallentando la manovra.

Abildgaard 6 - Mediano nel centrocampo di D’Angelo, smista bene ed è bravo nei contrasti, aiutando molto i difensori.

Henderson 5.5 - Gara di sostanza, macchiata da un giallo ingenuo, che gli farà saltare l’importante sfida contro la Cremonese.

Dal 71’ Depaoli sv.

Mezzotero 7 - Segna un gol da attaccante purissimo girando di testa un bel cross di Mbabu, poi bissa avvitandosi e calciando in porta sul servizio di Insigne. Ai due gol abbina tecnica e fisicità al servizio della squadra. Partita totale la sua: ne sentiremo parlare.

Tutino 6 - Svaria tantissimo nel fronte offensivo, scambia bene con i compagni e fa sudare i suoi marcatori. Ha anche una grande palla gol per il 2-1, ma Sorrentino lo ipnotizza.

Dal 63’ Insigne 6.5 - Cambia la partita con la sua enorme qualità. Prima accende

Begic 6 - Vivace, ma troppo fumoso nell’ultima decisione. Quando si accende trova spesso la superiorità per i suoi, ma non è lucido nelle scelte.

Dal 71’ Verschaeren sv.

Allenatore: D’Angelo 6.5 - La sua Sampdoria parte benissimo: pressing alto e verticalità mettono in grande crisi il Padova. Poi cala fisiologicamente dal punto di vista fisico, ma nel finale trova energie insperate anche grazie ai cambi, che permettono ai suoi di centrare il quarto successo di fila.