Rigore anche per la Roma: Malen spiazza Safonov. 2-2 al Parco dei Principi
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Lorenzo Di Benedetto
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ieri alle 22:36Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
25.11.2026 22:36Serie A
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Sempre Malen, ancora Malen. Pareggio della Roma contro il Paris Saint-Germain con un calcio di rigore segnato dal centravanti olandese per il 2-2. Dopo un consulto molto lungo al VAR il direttore di gara ha assegnato il penalty per un fallo di mano di Vitinha e dal dischetto l'ex Aston Villa è stato come al solito glaciale.
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