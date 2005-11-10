L'Inter batte 2-0 lo Stoccarda nella quinta giornata di Champions con i gol di Sucic su rigore e Lautaro. Nel primo tempo l'avvio è di marca tedesca, con Demirovic che manca l'appuntamento con il cross di Fuhrich al 6' e successivamente calcia debolmente e senza convinzione dal limite, venendo murato da Sucic. Al 15' è Fuhrich a sfruttare un errore di Bisseck e a obbligare Martinez a una parata importante per salvare il risultato. Da lì in poi è un dominio degli uomini di Chivu, che creano tante occasioni, di cui tre monumentali: la prima capita sui piedi di Spence, che da solo a tu per tu con Saimen si fa murare dall'estremo difensore. Poi è la volta di Thuram, che liberato da un disimpegno scellerato di Jeltsch calcia sull'esterno della rete, non trovando il l'angolo giusto come avrebbe voluto. Infine è Barella a inventarsi una traiettoria di esterno che si stampa sul palo, con Saimen bravo a smanacciarla fuori sulla ribattuta, evitando un goffo autogol. Chivu è costretto anche a sostituire Bastoni al 40' per un problema muscolare, che va ad aggiungersi a Calhanoglu, Zielinski e Bonny, già fermi ai box.

Due gol e partita in cassaforte

Non è una delle migliori partite dell'Inter, ma come al solito il calcio è fatto di episodi e quello del 57' serve ai nerazzurri per siglare l'1-0: mano di Vagnoman su cross di Dimarco e rigore per i padroni di casa, con Sucic che ancora una volta è glaciale, spiazza Saimen mettendo la sfera al centro della porta ed esulta sotto la sua Curva. Al 63' Saimen è bravissimo a non farsi ingannare dalla deviazione di Vagnoman sulla punizione di Dimarco e a tenere a galla i suoi, che a questo punto spingono alla ricerca del pari. Per evitarlo i nerazzurri hanno bisogno di un miracolo di Carlos Augusto, che non si sa come riesce ad anticipare Demirovic su un cross da sinistra, esultando come se avesse segnato un gol. Gli ingressi di Leweling e Undav aiutano lo Stoccarda, ma nel momento migliore dei tedeschi arriva il raddoppio dell'Inter: cross rasoterra di Dimarco, velo di Esposito e Lautaro Martinez torna al gol, chiudendo il match al 74'. L'ultimo brivido lo regala El Khannouss, che all'83' si presenta davanti a Martinez, ma un recupero prodigioso di Akanji gli impedisce di segnare la rete che avrebbe riaperto la gara.