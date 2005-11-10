Una Sampdoria cinica e ordinata batte per 3-1 il Benevento conquistando la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Entella e Carrarese. Un successo maturato nella prima mezz'ora, frutto delle reti di Tutino, Insigne e Mezzotero. Imperdonabili gli errori difensivi dei campani, ormai a secco di vittorie da un mese e costretti a ridimensionare le proprie ambizioni dopo una partenza che autorizzava a sognare un piazzamento playoff. Bravi i liguri a sfruttare un calendario agevole nelle ultime settimane, ora la delicata trasferta di Padova per capire se la cura D'Angelo abbia davvero sortito in modo definitivo gli effetti sperati.

LE PAGELLE DELLA SAMPDORIA

Krastev 6 – Non può nulla sulla rete del provvisorio 1-1, per il resto trasmette sicurezza pur non dovendo compiere interventi particolarmente difficili.

Mbabu 7 – Ripaga in pieno la fiducia di D’Angelo sfornando una prestazione di spessore. Due assist deliziosi e tante sovrapposizioni con i tempi giusti mandano in tilt la retroguardia del Benevento. Nella ripresa regge l’urto degli attaccanti ospiti e recupera una marea di palloni. Dall’84’ Depaoli sv

Ravanelli 5,5 – Mezzo voto in meno perché in diverse occasioni sbaglia passaggi semplici palesando scarsa lucidità palla al piede. Fa il suo a centro area pur facendosi sfuggire Salvemini in occasione dell’azione del provvisorio pareggio campano.

Delli Carri 6 – Inizio così e così, anche lui soffre un po’ la fisicità. Alla lunga, però, gli prende le misure e presidia con bravura la zona di competenza.

Gartenmann 6 – Nell’inedita veste di terzino riesce a disputare una buona gara e a opporre valida resistenza ai temibili esterni avversari.

Henderson 6 – Nel 4-2-3-1 decisamente a trazione anteriore c’è meno spazio per i suoi inserimenti senza palla nell’area di rigore avversaria. In impostazione si vede meno del solito, ma in mediana combatte e dà un valido contributo.

Abildgaard 6 – Muscoli e polmoni per contenere le giocate di un Benevento che palleggia tanto e che costringe i mediani di casa ad abbassare il baricentro. Bravo a chiudere le linee di passaggio, poco appariscente ma concreto.

Mezzotero 6,5 – Inizia con la personalità giusta e si propone in avanti con coraggio e senza mai dare punti di riferimento. Un moto perpetuo premiato dal destino con il gol del definitivo 3-1 Dal 59’ Conti 6 – Buon impatto.

Insigne 7 – Non era al top della forma, eppure ha determinato tanto con alcune giocate tipiche del vasto repertorio. Segna di testa la rete del 2-1 bruciando sul tempo il diretto marcatore quasi fosse un centravanti. Si inventa l’assist per Mezzotero dopo un dribbling efficace e qualitativo. Esce tra gli applausi. Dal 59’Cicconi 6 – Dà una mano in non possesso, ripartendo quando può.

Begic 6 – In fase offensiva non riesce quasi mai a rendersi pericoloso, ma si muove tanto e combatte con generosità fino alla fine. Evidenti margini di miglioramento per il trequartista blucerchiato.

Tutino 6,5 – Secondo gol consecutivo per l’ex Salernitana che, dopo una falsa partenza, sta provando a caricarsi sulle spalle il peso del reparto offensivo. Anche per lui un gol di testa, un movimento perfetto col quale lascia Saio sul posto e sblocca da subito lo 0-0. Leggero calo nella ripresa. Dal 70’ Lauritsen sv

Allenatore D’Angelo 6,5 – I risultati sono dalle sua parte, la terza vittoria consecutiva restituisce serenità all’ambiente e autostima alla squadra. Mezz’ora positiva, da riflettere sull’atteggiamento un po’ passivo nella ripresa.

LE PAGELLE DEL BENEVENTO

Vannucchi 5,5 – Prende tre gol sui quali obiettivamente non può nulla. Paga il primo tempo horror dei compagni di reparto.

Sernicola 5,5 – Segna il gol dell’illusorio 1-1 facendosi trovare al posto giusto al momento giusto. Ma sulla corsia di competenza soffre molto la rapidità degli avversari e, non a caso, resta negli spogliatoi all’intervallo. Pomeriggio agrodolce. Dal 45’ Romano 5 – Impatto negativo, non si è mai visto in avanti e ha sofferto dietro prendendo un giallo evitabile.

Scognamillo 5,5 – Forse il meno responsabile del quartetto difensivo, ma anche lui dà la sensazione di essere in affanno rispetto ad altre gare in cui aveva giganteggiato. Altalenante.

Saio 4,5 – Partitaccia da parte del centrale giallorosso che, vinto il ballottaggio con Dalle Mura, incappa in un pomeriggio nero. Si fa bruciare sul tempo da Tutino in occasione del gol dell’1-0, anche quando Mezzotero fa 3-1 sembra leggermente fuori posizione.

Beruatto 5 – Stesso discorso fatto per Sernicola. Sulle fasce il Benevento ha fatto malissimo nei primi 45 minuti ed ha colpe sui gol della Sampdoria.

Siatounis 5,5 – Quando tocca il pallone conferma di essere un calciatore di livello anche per la categoria, ha il demerito di concedersi qualche pausa di troppo nell’arco del match. Dal 64’ Verdi 6 – Appare in buone condizioni fisiche e conferisce un minimo di imprevedibilità alla manovra.

Maita 6 – Solito geometra del centrocampo, quando cambia gioco di prima intenzione è sempre bello da vedere. A volte rallenta un po’ le ripartenze, ma è uno degli elementi di maggiore qualità. Dal 72’ Prisco 5,5 – Un giallo e poco altro.

Kouan 6 – Floro Flores chiede ai centrocampisti di accompagnare la manovra con inserimenti e tagli, lui esegue bene il compito e si applica discretamente in entrambe le fasi. Bella una sponda di tacco che Okereke non sfrutta a dovere.

Lamesta 5 – La Sampdoria adatta terzino un calciatore che di mestiere fa il difensore centrale, eppure fatica nell’uno contro uno sbagliando tante volte l’ultima scelta. Strano per un elemento così qualitativo. Cambio giusto. Dal 57’ Okereke 5,5 – Leggermente meglio del compagno, ma nulla di eccezionale. Si muove bene in profondità, ma spreca la palla del 3-2 calciando in curva da buona posizione.

Salvemini 5,5 – Propizia la rete dell’1-1, solo Krastev in uscita gli nega la gioia personale. Alla lunga i centrali difensivi della Sampdoria gli prendono le misure e arriva sempre in ritardo sui tanti cross degli esterni.

Cherubini 5 – In non possesso deve fare un lavoraccio per aiutare Beruatto, ma fatica e talvolta va a vuoto. Per il resto vale lo stesso discorso fatto per tutti gli attaccanti giallorossi: si muovono bene, la manovra è interessante, ma manca sempre qualcosa quando c’è da concretizzare. Dal 64’ Tumminello 5 – Non si è visto.

Allenatore Floro Flores 5,5 – Dovrà riflettere sui gol incassati, subire reti di testa da Tutino e Insigne sa di bocciatura per la fase difensiva. Nel complesso la squadra non gioca male, ma non tira mai in porta limitandosi a un fraseggio sterile. Vittoria che manca da un mese.