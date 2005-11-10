Carrarese-Virtus Entella 1-0, le pagelle: Rubino e Abiuso i migliori
William Scuotto
Lo scontro salvezza dello Stadio dei Marmi tra la Carrarese e la Virtus Entella è stato vinto meritatamente dai padroni di casa. Il gol decisivo è stato realizzato da Rubino nel primo tempo.
LE PAGELLE DELLA CARRARESE
Pizzignacco 6 - Spettatore non pagante.
Ruggeri 6 - Fornisce un’ottima prestazione.
Oliana 6 - La difesa della Carrarese concede solo qualche traversone nei minuti finali, guida bene il reparto arretrato.
Romani 6 - Così come i suoi compagni di reparto, di fatto, sfodera un gran bel match.
Belloni 6,5 - Grande sacrificio e corsa nelle due fasi sulla fascia destra. Dal 63’ Martini 6 - Dà il suo contributo a difendere il vantaggio.
Parlanti 6 - Dà una grossa mano, ma davvero grossa, alla squadra a essere compatta.
Braunoder 6,5 - Si rende pericoloso un paio di volte, gran lavoro a centrocampo. Dall’86’ Dagba S.V.
Schiavi 6 - Il suo lo fa, ma si mangia un gol nel primo tempo che grida ancora vendetta.
Rouhi 6 - Buonissima gara la sua, sempre presente sia difensivamente che offensivamente.
Rubino 7,5 - Segna e fornisce anche assist. Un vero incubo per la difesa dell’Entella. Dal 63’ Topalovic S.V. - In campo per pochissimi minuti, da verificare i motivi della sua sostituzione. Dal 90’ Reale S.V.
Abiuso 7 - Sponde su sponde e aiuta la squadra anche quando bisogna difendere il vantaggio. Dal 90’ Marconi S.V.
Allenatore: Pagliuca 7 - Vittoria meritatissima per la sua squadra, che ha controllato per il match sin dal primo minuto.
LE PAGELLE DELLA VIRTUS ENTELLA
Del Frate 6 - Bravissimo su Schiavi, realizza anche una gran parata sul primo tentativo di Rubino. Il migliore della squadra ligure.
Previtali 5,5 - L’unico della difesa dell’Entella che riesce a tenere botta.
Marconi I. 5 - In difficoltà sin dall’inizio, Abiuso lo mette sempre in difficoltà. Dal 70’ Cuppone 6 - Con il suo ingresso in campo, di fatto, l’Entella tira finalmente in porta.
Turicchia 5 - In perenne difficoltà, ma ha tutte le giustificazioni di questo mondo.
Mezzoni 5 - Il traversone per l’occasione di Benedetti è il suo, però quanti errori nelle due fasi.
Franzoni S.V. - Uscito dopo dieci minuti per infortunio. Dall’11 Vignali 5 - Non riesce mai a dare il suo contributo.
Squizzato 5,5 - Neanche la sua è una gran prestazione, anzi, ma almeno ci prova. Dal 79’ Felippe S.V.
Di Mario 5,5 - L’unico che dà un po’ di linfa al centrocampo dell’Entella.
Tirelli 5 - Fa tantissima fatica sia ad aiutare la zona offensiva che difensiva. Dal 70’ Corona 5 - Si fa notare solo per l’ammonizione subita nei minuti finali.
Guiu 5 - Chiamate ‘Chi l’ha visto?’. Commento classico che, però, fa capire il livello della sua prestazione.
Forte 5,5 - Fa una gran lotta, ma non viene mai servito in area di rigore avversaria. Dal 46’ Benedetti 6 - L’unica grande occasione dell’Entella è la sua.
Allenatore: Baresi 5 - Sostituisce lo squalificato Chiappella e lo fa in un match in cui la Virtus Entella è stata sempre in difficoltà.