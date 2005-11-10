Il centrocampista della Lazio Davide Frattesi ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 3-0 nel match contro il Lecce valido per la 12^ giornata di Serie A.

Ancora per una giornata siete primi?

"Io guardo al contrario, siamo a 32 e ne mancano 8".

Il gol?

"Ho visto il portiere fuori e ho fatto la prima cosa che mi è venuta in mente".

Ti manca in rovesciata e di testa?

"La rovesciata lasciamola fare a chi sa, manca di testa e spero di farlo. Mi sto divertendo tanto, ho trovato quello che stavo cercando e sono felice h24: è tutto più facile".