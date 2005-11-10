Lazio, Frattesi rimane cauto sul primo posto: "Siamo a quota 32, ne mancano 8"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 17:19Serie A
autore Paolo Lora Lamia
21.11.2026 17:19Serie A
Il centrocampista della Nazionale, autore del terzo gol di oggi: "Ho trovato quello che stavo cercando e sono felice h24".
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Il centrocampista della Lazio Davide Frattesi ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 3-0 nel match contro il Lecce valido per la 12^ giornata di Serie A.
Ancora per una giornata siete primi?
"Io guardo al contrario, siamo a 32 e ne mancano 8".
Il gol?
"Ho visto il portiere fuori e ho fatto la prima cosa che mi è venuta in mente".
Ti manca in rovesciata e di testa?
"La rovesciata lasciamola fare a chi sa, manca di testa e spero di farlo. Mi sto divertendo tanto, ho trovato quello che stavo cercando e sono felice h24: è tutto più facile".
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