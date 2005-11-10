Ascoli-Vicenza 2-2, le pagelle: a D'Uffizi manca solo il goal, Gagno determinante, Curado flop
Andrea Carlino
Il Vicenza interrompe una serie di tre sconfitte consecutive strappando un punto prezioso ad Ascoli nonostante l'inferiorità numerica nella ripresa. Finisce 2-2 al Del Duca. Dopo il vantaggio iniziale di Cuomo (poi espulso), i marchigiani ribaltano la gara con Bolsius e il rigore di Brunori, ma nel finale Morra firma il definitivo pareggio. L'Ascoli allunga così la propria striscia positiva, pur con l'amaro in bocca per una vittoria sfumata in superiorità numerica. Nel prossimo turno i biancorossi ospiteranno la Carrarese, mentre i bianconeri faranno visita al Cesena.
LE PAGELLE DELL'ASCOLI
Vitale 6 – Attento nelle prime battute sul destro al volo di Rada e sul tentativo ravvicinato di Alessio, non ha responsabilità sulle due reti subite da distanza ravvicinata.
Venuti 6 – Gara ordinata sulla corsia di destra, dove accompagna con regolarità l'azione offensiva sfiorando anche il bersaglio grosso con un colpo di testa ad inizio ripresa. Dall'87' Oliveri s.v.
Curado 5 – Pomeriggio complicato per il centrale, subito impreciso in avvio su Moncini e poi protagonista dell'errato disimpegno che regala al Vicenza il pallone del definitivo pareggio.
Rizzo 5,5 – Insieme al reparto difensivo si fa sorprendere sugli sviluppi del corner che porta al vantaggio ospite, soffrendo la fisicità degli attaccanti avversari nei duelli aerei.
Guiebre 6,5 – Spinta costante sulla corsia mancina, da cui nasce l'assist per il destro vincente di Bolsius e una spettacolare rovesciata che mette Brunori in condizione di calciare.
Corradini 6 – Lavoro prezioso in mediana nel dare equilibrio alla squadra, specialmente quando i bianconeri aumentano i giri del motore nella fase centrale della gara. Dal 69' Milanese 5,5 – Ingresso poco incisivo nella gestione dei ritmi nel finale.
Damiani 6 – Subito ammonito, gestisce il cartellino con intelligenza proponendosi con continuità al tiro, ma nel recupero trova sulla sua strada un intervento prodigioso di Gagno.
Silipo 6,5 – Tra i più ispirati del reparto offensivo, sforna cross invitanti a ripetizione per i compagni e impegna severamente il portiere avversario con il suo mancino educato. Dal 69' De Pieri 6 – Mette subito in area un pallone d'oro nel recupero per Damiani.
Bolsius 6,5 – Firma il primo pareggio con una conclusione precisa dai venti metri all'angolino basso, pagando però l'ingenuità dell'ammonizione per essersi tolto la maglia nell'esultanza. Dal 58' Chakir 5,5 – Fatica a trovare gli spazi giusti tra le linee.
D'Uffizi 6,5 – Vivace e imprevedibile negli ultimi sedici metri, colpisce una traversa clamorosa sugli sviluppi di un corner e propizia il cross da cui nasce il calcio di rigore.
Brunori 6,5 – La sfortuna gli nega la gioia del gol sul palo colpito di testa nel primo tempo, ma nella ripresa conquista con astuzia il rigore e lo trasforma con freddezza. Dal 69' Gori 5,5 – Poco coinvolto nella manovra offensiva negli ultimi venti minuti.
Allenatore: Tomei 5,5 – La squadra reagisce bene allo svantaggio creando tantissimo, ma in superiorità numerica non riesce a chiudere la partita subendo una rimonta evitabile. Due punti in due gare che rallentano la rincorsa alle zone alte.
LE PAGELLE DEL VICENZA
Gagno 7,5 – Autentico protagonista della serata, tiene a galla i suoi con una serie di interventi decisivi su Silipo, Brunori e D'Uffizi, coronati dal miracolo su Damiani al novantacinquesimo.
Caferri 6 – Costretto a una gara prettamente difensiva per contenere le discese di Guiebre e le iniziative di D'Uffizi, regge l'urto con buona applicazione tattica.
Brighenti 6 – Guida la linea difensiva con esperienza nei momenti di maggiore pressione avversaria e propizia con un rimpallo il pallone su cui si avventa Morra per il pareggio.
Cuomo 5,5 – Illude i suoi trovando la deviazione vincente sul secondo palo dopo nove minuti, ma rovina tutto lasciando la squadra in inferiorità numerica con un fallo ingenuo su D'Uffizi.
Sandon 5,5 – Partita di grande sacrificio sulla fascia sinistra, macchiata però dall'intervento scomposto in area su Brunori che provoca il calcio di rigore del momentaneo sorpasso marchigiano.
Corazza 6 – Batte con precisione il calcio d'angolo da cui nasce il gol del vantaggio, sacrificandosi poi in fase di ripiegamento quando i biancorossi restano in dieci uomini. Dal 64' Talarico 6 – Porta freschezza e corsa sulla corsia esterna nel finale.
Rada 6 – Buona partenza in mezzo al campo, dove sfiora subito il gol con un bel destro al volo dal limite prima di dedicarsi esclusivamente alla schermatura delle linee di passaggio. Dal 64' Costa 6 – Ordinato nella gestione del pallone nei momenti più caldi.
Bellemo 6 – Personalità e sostanza in mediana, detta i tempi nella prima frazione e si abbassa a protezione della difesa quando l'inferiorità numerica impone massima compattezza.
Alessio 6,5 – Uno dei più pericolosi nell'avvio biancorosso con le sue accelerazioni sulla sinistra, viene richiamato in panchina prima dell'intervallo solo per esigenze tattiche dopo il rosso. Dal 44' Zonta 6 – Si cala subito nel ruolo dando equilibrio alla mediana.
Moncini 6 – Spreca una buona ripartenza in campo aperto nei primi minuti, ma lavora con grande generosità per far salire la squadra nei momenti di maggiore sofferenza. Dal 69' Rauti 6 – Aiuta il reparto offensivo a tenere alta la pressione nel finale.
Merkaj 5,5 – Tanto movimento sul fronte offensivo per creare spazi ai compagni, ma fatica a rendersi pericoloso negli ultimi sedici metri contro i centrali dell'Ascoli. Dal 69' Morra 7 – Ingresso determinante, sfrutta al meglio l'errore di Curado firmando un pareggio pesantissimo.
Allenatore: Gallo 6,5 – Prepara bene l'approccio alla gara e ridisegna la squadra con lucidità dopo l'espulsione, azzeccando i cambi che portano a un punto prezioso in trasferta. La squadra è con lui e lotta fino alla fine.