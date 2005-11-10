Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il ko per 3-0 nella sfida contro la Lazio valevole per la 12^ giornata di Serie A.

Campanello d'allarme?

"Risultato troppo rotondo per quella che è stata la partita. Ottimo primo tempo, create diverse difficoltà non concretizzate. Sul raddoppio la partita si è messa un po' in salita. La squadra ha fatto una buona gara, i valori sono differenti ma per me non meritavamo questi risultato".

Squadra scollegata nella ripresa?

"Magari si perdono sicurezze, specialmente dopo il secondo gol subito. Sul primo dovevamo difendere meglio e abbiamo dato troppa liberta di saltare a Noslin. Loro hanno motore e certe ripartenze tendono ad allungarti. Peccato per aver preso qualche gol di troppo, siamo stati ingenui. Mi dà fastidio".

In campo tutti gli attaccanti nella ripresa, ma non è cambiato nulla come produzione offensiva.

"Loro li sosteniamo sempre, ma devono fare qualcosa in più. Abbiamo bisogno, delle volte devi mettere palloni anche meno puliti. Bisogna metterla dentro e dare la sensazione di far male: dobbiamo migliorare e mi aspetto di più da tutti gli attaccanti".