17.03 - Quinta partita senza vittoria per il Lecce, che cade 3-0 contro la Lazio capolista. Tra pochi minuti il calciatore rossoblu Konan N'Dri interverrà dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

17.20 - È iniziata la conferenza stampa di Konan N'Dri.

Cosa vi lascia questa sconfitta?

"Nel calcio bisogna essere realisti e concreti, se non si segnano le occasioni che si hanno e si prende gol alla prima situazione è difficile vincere le partite".

Cosa dovete fare per trovare il gol?

"Abbiamo avuto delle partite difficile, ma noi attaccanti dobbiamo segnare e chiudere le azioni per portare a casa dei punti. Questo è un campionato difficile, dobbiamo continuare a giocare così e concretizzare le occasioni".

Stai trovando continuità con Di Francesco, cosa è cambiato quest'anno?

"Il mister mi sta dando fiducia, spero di poter proseguire senza infortuni e dare un contributo alla squadra".

17.23 - È terminata la conferenza stampa di Konan N'Dri.