Lazio, Noslin mattatore del match con una doppietta: "Ho fatto i gol, ma non da solo"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 17:13Serie A
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21.11.2026 17:13Serie A
Il grande protagonista dei biancocelesti: "La nostra vera forza è lavorare uno per l'altro, i compagni mi aiutano sempre".
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L'attaccante della Lazio Tijjani Noslin ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 3-0 nel match contro il Lecce valido per la 12^ giornata di Serie A.
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"Ho fatto i gol, ma non da solo. La nostra vera forza è lavorare uno per l'altro, i compagni mi aiutano sempre".
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