Sampdoria, buone notizie per Çuni: solo un leggero risentimento al flessore
Filtrano aggiornamenti positivi in casa Sampdoria sulle condizioni di Marvin Çuni. Gli esami effettuati dall’attaccante albanese hanno evidenziato soltanto un leggero risentimento al flessore, scongiurando il rischio di lesioni più gravi.
L’ex Frosinone sarà rivalutato nei prossimi giorni: potrebbe essere almeno in panchina per la sfida contro la Juve Stabia alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Lo staff tecnico, tuttavia, manterrà la massima cautela per evitare eventuali ricadute e garantire un ritorno sicuro in campo.
Con questo aggiornamento, la Sampdoria potrà contare su un giocatore importante, fondamentale per le strategie offensive della squadra nel prosieguo della stagione. Lo riporta Il Secolo XIX.
