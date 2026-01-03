TMW Sampdoria, non solo Esposito: visite mediche terminate anche per Mitoglou

La giornata di oggi regalerà diversi colpi, ufficialmente, alla Sampdoria. In mattinata, infatti, Salvatore Esposito ha sostenuto le visite mediche con il club blucerchiato e ora si attende soltanto di mettere tutto nero su bianco. Esposito arriva dallo Spezia con la formula del prestito fino a giugno, accompagnato da un obbligo di riscatto che scatterà al primo punto conquistato dai blucerchiati. Per il classe 2000, originario di Castellammare di Stabia, è pronto un accordo quadriennale con opzione per il quinto anno. Nella prima parte di stagione con lo Spezia, Esposito ha lasciato il segno collezionando 12 presenze, condite da un gol e due assist.

Ma non è finita qui. Stando a quanto documentato dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, anche Gerasimos Mitoglou ha appena sostenuto i test medici del caso e ora è pronto a firmare il contratto. Mitoglou arriva dall’AEK Atene, dove è stato uno dei pilastri difensivi nelle ultime quattro stagioni. Il centrale greco porta in dote esperienza e affidabilità: 77 presenze complessive e cinque reti con la maglia dell’AEK. Di seguito le immagini all'uscita dalle visite mediche.