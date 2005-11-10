Benevento, Floro Flores: "Il derby non è una gara normale. Sarebbe da stupidi pensarlo"

“Se interpretiamo il derby come una partita normale saremmo stupidi. È una sfida che va giocata con il cuore perché ci sono tensioni e stimoli al massimo. Ma è anche una gara che va affrontata con la nostra identità”. Il tecnico del Benevento Antonio Floro Flores ha esordito così in conferenza stampa alla viglia della sfida contro l’Avellino: “Sappiamo che di fronte avremo una squadra attrezzata per tutt’altro, ma noi vogliamo fare contenti noi stessi e i nostri tifosi con una grande prestazione. Anche se non è una partita come le alte, il nostro atteggiamento non deve cambiare. - prosegue il tecnico come riporta Calciobenevento.it - Dispiace per la mancanza dei tifosi avversari, nel calcio non si può togliere questa componente anche perché si tratta di due tifoserie tranquille e nessuno vuole fare la guerra. Così si toglie passione”.

Sulla forza dell’Avellino e il confronto con Nesta

Floro Flores analizza poi la forza degli avversari: “L’Avellino ha una squadra importante, che può ambire alle parti alte della classifica e per questo serve tanto rispetto. Per noi sarà un banco di prova perché spesso soffriamo le squadre che hanno esperienza e sono brave a ripartire. L’Avellino sa attaccare, è aggressiva quando vuole, sa difendere di squadra, un allenatore preparato, sappiamo chi abbiamo di fronte, ma anche che hanno delle debolezze che dobbiamo sfruttare. Dobbiamo migliorare perché finora abbiamo regalato punti, ma quegli errori devono essere funzionali alla nostra crescita. - prosegue ancora il tecnico giallorosso – Nesta? È stato il giocatore più forte che abbia visto assieme a Maldini e anche da allenatore sta facendo molto bene. È un onore poterlo affrontare e ho grande rispetto per lui, è da prendere come esempio”.

Su cosa si aspetta dai suoi

Il tecnico campano poi si sofferma su come dovrà scendere in campo la sua squadra: “Servirà avere pazienza nel giro palla, non perdere palloni stupidi, e trovare il momento giusto per colpire. Ci siamo preparati a questa gara come fatto nelle altre e anche domani vogliamo imporre il nostro gioco consapevoli che abbiamo delle debolezze su cui dobbiamo migliorare. Sarà fondamentale, perché queste partite si vincono con il cuore, la qualità non basta”

Sulla scelta di un arbitro internazionale per il derby

La gara sarà arbitrata da un fischietto di primo livello come Maurizio Mariani, visto recentemente in AEK Atene-Real Madrid di Champions League, una scelta che Floro Flores commenta così: “Il loro mestiere è complicato perché ci sono tante cose da valutare nel corso di una partita, gli faccio un in bocca al lupo. Dovrà essere bravo a passare dalla Champions alla Serie B, ma se è arrivato a quel livello è perché se l’è meritato. Siamo contenti di avere un arbitro internazionale”.