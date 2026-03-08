Serie B, Carrarese-Palermo al 45' il risultato è 0-1. Ventesimo centro per Pohjanpalo
Ci ha messo esattamente 19' Joel Pohjanpalo a mettere a segno il suo 20° gol stagionale con la maglia del Palermo nel primo tempo del match in casa della Carrarese.
Servizio in profondità di Le Douaron per l'attaccante finlandese che viene dimenticato dalla difesa della Carrarese e non può sbagliare a tu per tu con Bleve.
E con questo risultato il match va all'intervallo.
SERIE B - 29ª GIORNATA
Sabato 7 marzo
Avellino-Padova 1-0
90+2' Russo
Spezia-Monza 4-2
9' Petagna (M), 16' Cutrone (M), 20' e 90+3 Artistico (S), 34' Aurelio (S), 57' Bandinelli
Sudtirol-Virtus Entella 0-1
73' Marconi
Venezia-Reggiana 2-0
15’ Haps, 71’ Doumbia
Modena-Cesena 0-0
Catanzaro-Empoli 3-2
1' Elia (E), 15' Nasti (E), 56' e 63' Pittarello (C), 73' Cassandro (C)
Frosinone-Sampdoria 3-0
25' Fiori, 49' Raimondo, 65' Corrado
Mantova-Juve Stabia 2-0
21' Bragantini, 45+2' Mancuso
In corso
Carrarese-Palermo 0-1
19' Pohjanpalo
Domenica 8 marzo
Ore 19:30 - Pescara-Bari