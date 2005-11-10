Serie B, 10ª giornata: torna Arezzo-Ascoli, e anche Pagliuca in panchina. La guida completa
Claudia Marrone
Smaltite la fatiche del turno infrasettimanale, si alza questo pomeriggio il sipario sulla 10ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027, che si concluderà poi come di consueto nel pomeriggio di domani.
Torna Arezzo-Ascoli, e torna anche Pagliuca in panchina
Accolto il ricorso avverso le tre giornate di squalifica, la Carrarese ritrova il tecnico Guido Pagliuca in panchina, ma chiaramente i riflettori sono puntati anche sul match tra Sampdoria e Virtus Entella, che non sarà semplice per nessuna delle due formazioni. Dopo i fasti della Serie C, poi, torna il match tra Arezzo e Ascoli, che lo scorso anno valeva la promozione diretta dal Girone B di Serie C: la stessa fu appannaggio dei toscani, con i marchigiani che vinsero poi - con ampio merito - i playoff.
Programma del turno e classifica.
Di seguito il programma del turno:
SERIE B - 10ª GIORNATA
Sabato 31 ottobre
Ore 15.00 - Cremonese-Benevento
Ore 15.00 - Modena-Mantova
Ore 15.00 - Südtirol-Cesena
Ore 17.15 - Catanzaro-Padova
Ore 19.30 - Sampdoria-Virtus Entella
Domenica 1 novembre
Ore 15.00 - Arezzo-Ascoli
Ore 15.00 - Avellino-Pisa
Ore 15.00 - Empoli-Juve Stabia
Ore 17.15 - Hellas Verona-Carrarese
Ore 19.30 - Palermo-Vicenza
SERIE B, CLASSIFICA
Palermo 23
Modena 19
Ascoli 18
Mantova 17
Benevento 15
Pisa 15
Sudtirol 13
Padova 13
Hellas Verona 12
Avellino 12
Cesena 11
Virtus Entella 10
Carrarese 10
Arezzo 10
Cremonese 9
Vicenza 9
Juve Stabia 8 (penalizzata di 4 punti)
Empoli 7
Sampdoria 5
Catanzaro 5