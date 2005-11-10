Serie B, 10ª giornata: torna Arezzo-Ascoli, e anche Pagliuca in panchina. La guida completa

Smaltite la fatiche del turno infrasettimanale, si alza questo pomeriggio il sipario sulla 10ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027, che si concluderà poi come di consueto nel pomeriggio di domani.

Torna Arezzo-Ascoli, e torna anche Pagliuca in panchina

Accolto il ricorso avverso le tre giornate di squalifica, la Carrarese ritrova il tecnico Guido Pagliuca in panchina, ma chiaramente i riflettori sono puntati anche sul match tra Sampdoria e Virtus Entella, che non sarà semplice per nessuna delle due formazioni. Dopo i fasti della Serie C, poi, torna il match tra Arezzo e Ascoli, che lo scorso anno valeva la promozione diretta dal Girone B di Serie C: la stessa fu appannaggio dei toscani, con i marchigiani che vinsero poi - con ampio merito - i playoff.

Programma del turno e classifica.

Di seguito il programma del turno:

SERIE B - 10ª GIORNATA

Sabato 31 ottobre

Ore 15.00 - Cremonese-Benevento

Ore 15.00 - Modena-Mantova

Ore 15.00 - Südtirol-Cesena

Ore 17.15 - Catanzaro-Padova

Ore 19.30 - Sampdoria-Virtus Entella

Domenica 1 novembre

Ore 15.00 - Arezzo-Ascoli

Ore 15.00 - Avellino-Pisa

Ore 15.00 - Empoli-Juve Stabia

Ore 17.15 - Hellas Verona-Carrarese

Ore 19.30 - Palermo-Vicenza

SERIE B, CLASSIFICA

Palermo 23

Modena 19

Ascoli 18

Mantova 17

Benevento 15

Pisa 15

Sudtirol 13

Padova 13

Hellas Verona 12

Avellino 12

Cesena 11

Virtus Entella 10

Carrarese 10

Arezzo 10

Cremonese 9

Vicenza 9

Juve Stabia 8 (penalizzata di 4 punti)

Empoli 7

Sampdoria 5

Catanzaro 5