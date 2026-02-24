La regola del 3 dice che Mantova-Carrarese finirà 0-0

La prima e l’ultima sfida Mantova-Carrarese sono andate in scena nel secondo livello del calcio italiano. Nel 1947-1948 fu 4-1, nel 2024-2025 ecco un 2-1. Pertanto, bilancio che sorride nettamente ai Biancobandati. Non solo. Perché in 5 scontri diretti in cadetteria, contano anche quelli in Toscana, mai i Marmiferi hanno conquistato l’intera posta in palio.

Dagli 8 scontri diretti sul campo biancorosso ci accorgiamo che lo 0-0 si presenta ogni 3 match: nel 1986-1987 e nel 1990-1991. Prima di questi risultati ad occhiali ci sono sempre state 2 sfide con marcature. Poiché nel 1993-1994 e l’anno scorso c’è scappato il 2-1…

Attenzione, all’andata, a Carrara, fu 0-0. Mai questo punteggio s’è presentato sia nel girone d’andata che in quello di ritorno di un singolo campionato.

Com’è la situazione in classifica dopo 26 turni?

Mantova con 26 punti (7V – 5X – 14P con 26GF e 41GS), di cui 17 sul proprio campo (5V – 2X – 6P con 18GF e 24GS). Viene dal successo per 2-1 in rimonta sulla Sampdoria grazie a una doppietta di Bragantini. Carrarese che si trova a 30 (7V – 9X – 10P con 31GF e 36GS), 10 dei quali in trasferta (2V – 4X – 7P con 15GF e 26GS). Zero vittorie ultimi 5 turni (1X – 4P) con nessuna marcatura negli ultimi trecentosessanta minuti (più recuperi vari) di gioco.

Due curiosità dalle statistiche stagionali.

Mantova che con solo 9 bomber è la coop del gol più piccola del torneo. Carrarese che comunque si trova a 11 e fa meglio soltanto a 4 squadre.

Nel passaggio dai primi ai secondi tempi i biancorossi migliorano il loro bottino di punti da 23 a 26, anche i giallazzurri mostrano un più tre passando da 27 a 30.

CONFRONTI DIRETTI A MANTOVA (SERIE B E SERIE C)

8 incontri disputati

5 vittorie Mantova

3 pareggi

0 vittorie Carrarese

12 gol fatti Mantova

5 gol fatti Carrarese

PRIMA SFIDA A MANTOVA IN CAMPIONATO

Mantova-Carrarese 4-1, 19° giornata 1947/1948

ULTIMA SFIDA A MANTOVA IN CAMPIONATO

Mantova-Carrarese 2-1, 38° giornata 2024/2025