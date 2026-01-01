L'amaro in bocca dello scontro salvezza. A chi è servito lo 0-0 tra Bari e Spezia?

Le prestazioni non mancano, i due allenatori ieri nel posto gara hanno sottolineato che qualcosa di buono le proprie compagini lo hanno fatto vedere, e i numeri del confronto di ieri non sono poi così drammatici, ma la domanda di fondo è: lo 0-0 maturato nello scontro salvezza tra Bari e Spezia, a chi è servito? Un punto per parte che non cambia la classifica, drammatica per entrambe le formazioni che rimangono rispettivamente al penultimo e al terzultimo posto della graduatoria del campionato di Serie B.

Come si legge su labaricalcio.it, i pugliesi hanno calciato verso la porta 21 volte, i liguri 18, il conteggio degli angoli è stato di 5 a 10 mentre il possesso palla di 52-48; non solo, sei parate per Cerofolini, sette per Radunovic. Ma 0-0 il finale, che non sposta assolutamente niente, perché la classifica non cambia e non lancia nessuna delle due compagini, che vedono Sampdoria, Virtus Entella e Reggiana vincere; certo, non che siano in fuga queste tre compagini, ma i punti adesso iniziano seriamente a pesare.

La salvezza diretta è a oggi fissata a 25 lunghezze, lo Spezia ne ha 22 e il Bari 21, niente quindi di incolmabile, ma rimane il fatto che se davanti avanzano e dietro si rimane fermi, o al massimo si avanza con un solo punticino, qualche rischio in più si ha. La rotta va invertita velocemente...