Serie B, i migliori giocatori dopo la 24ª giornata: Ghedjemis insidiato da Joronen
Ventiquattresimo turno di Serie B che va in archivio con molti risultati importanti. In primis la caduta del Venezia, dopo 12 risultati utili consecutivi, contro il Modena. Vince, invece, il Frosinone che sorpassa nuovamente il Monza. Catanzaro al secondo successo di fila, mentre ottengono i tre punti anche Juve Stabia, Modena e Padova. In zona salvezza vincono Virtus Entella e Reggiana.
Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica generale dei migliori 20 giocatori del campionato cadetto dopo la ventiquattresima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
1. Ghedjemis (Frosinone) 6.56 (24)
2. Joronen (Palermo) 6.54 (23)
3. Busio (Venezia) 6.52 (22)
4. Yeboah (Venezia) 6.48 (20)
5. Schiavi (Carrarese) 6.45 (21)
6. Calò (Frosinone) 6.41 (23)
7. Tiritiello (Virtus Entella) 6.41 (17)
8. Santoro (Modena) 6.38 (24)
9. Pérez (Venezia) 6.37 (19)
10. Koutsoupias (Frosinone) 6.36 (22)
11. Klinsmann (Cesena) 6.35 (24)
12. Doumbia (Venezia) 6.34 (22)
13. Massolin (Modena) 6.34 (16)
14. Berti (Cesena) 6.33 (24)
15. Pigliacelli (Catanzaro) 6.31 (24)
16. Cissè (Catanzaro) 6.31 (21)
17. Ciervo (Cesena) 6.30 (23)
18. Karić (Virtus Entella) 6.30 (20)
19. Svoboda (Venezia) 6.29 (14)
20. Zanon (Carrarese) 6.28 (23)
