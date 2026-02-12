A. Stankovic: "Tornare all'Inter è un sogno nel cassetto. Un giorno magari si avvererà"

Aleksandar Stankovic si è raccontato ai microfoni di Sky, confidando di avere il sogno di tornare a vestire la maglia dell'Inter: "Ho cominciato a giocare a calcio a 4 anni con la maglia dell'Inter addosso, vivendo a 100 metri da San Siro. rimane un sogno come quello di tanti bambini interisti. Con un cognome come il mio non era facile. La vedo come una cosa positiva, hai qualcuno molto vicino che ha ha vissute le stesse cose prima di te.

Il Brugge è un club enorme, qua sto veramente bene. Tornare all'Inter è un sogno nel cassetto. Un giorno, non si sa quando magari si avvererà. Ora come ora il mio sogno è finire qui la stagione e farlo bene. Ovunque sarà il mio futuro vorrò viverlo come questa stagione, da protagonista".