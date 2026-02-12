Serie A, gli arbitri della 25ª giornata: La Penna per Inter-Juve. Napoli-Roma a Colombo
Di seguito gli arbitri della venticinquesima giornata di Serie A, con La Penna che sarà il direttore di gara del derby d'Italia tra Inter e Juventus in programma per sabato sera, 14 febbraio, allo stadio Giuseppe Meazza. L'altro big match, quello tra Napoli e Roma di domenica sera, è stato invece affidato a Colombo.
Pisa – Milan (Venerdì 13/02 h. 20.45)
Arbitro: Fabbri
Assistenti: Imperiale – Passeri
IV: Piccinini
VAR: Aureliano
AVAR: Serra
Como – Fiorentina (Sabato 14/02 h. 15.00)
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Baccini – Politi
IV: Di Marco
VAR: Maresca
AVAR: Giua
Lazio – Atalanta (Sabato 14/02 h. 18.00)
Arbitro: Sacchi J.L.
Assistenti: Perrotti – Laudato
IV: Di Bello
VAR: Di Paolo
AVAR: Gariglio
Inter – Juventus (Sabato 14/02 h. 20.45)
Arbitro: La Penna
Assistenti: Meli – Alassio
IV: Doveri
VAR: Chiffi
AVAR: Abisso
Udinese – Sassuolo (h. 12.30)
Arbitro: Ferrieri Caputi
Assistenti: Preti – Trinchieri
IV: Manganiello
VAR: Maggioni
AVAR: Chiffi
Cremonese – Genoa (h. 15.00)
Arbitro: Sozza
Assistenti: Vecchi – Mastrodonato
IV: Rapuano
VAR: Mazzoleni
AVAR: Gariglio
Parma – Hellas Verona (h. 15.00)
Arbitro: Pairetto
Assistenti: Bahri – El Filali
IV: Marinelli
VAR: Paterna
AVAR: Maresca
Torino – Bologna (h. 18.00)
Arbitro: Fourneau
Assistenti: Colarossi – Yoshikawa
IV: Mucera
VAR: Nasca
AVAR: Mariani
Napoli – Roma (h. 20.45)
Arbitro: Colombo
Assistenti: Zingarelli – Bercigli
IV: Marcenaro
VAR: Abisso
AVAR: Aureliano
Cagliari – Lecce (Lunedì 16/02 h. 20.45)
Arbitro: Feliciani
Assistenti: Lo Cicero – Mokhtar
IV: Bonacina
VAR: Camplone
AVAR: Guida
