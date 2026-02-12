Serie A, gli arbitri della 25ª giornata: La Penna per Inter-Juve. Napoli-Roma a Colombo

Di seguito gli arbitri della venticinquesima giornata di Serie A, con La Penna che sarà il direttore di gara del derby d'Italia tra Inter e Juventus in programma per sabato sera, 14 febbraio, allo stadio Giuseppe Meazza. L'altro big match, quello tra Napoli e Roma di domenica sera, è stato invece affidato a Colombo.

Pisa – Milan (Venerdì 13/02 h. 20.45)

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Imperiale – Passeri

IV: Piccinini

VAR: Aureliano

AVAR: Serra

Como – Fiorentina (Sabato 14/02 h. 15.00)

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Baccini – Politi

IV: Di Marco

VAR: Maresca

AVAR: Giua

Lazio – Atalanta (Sabato 14/02 h. 18.00)

Arbitro: Sacchi J.L.

Assistenti: Perrotti – Laudato

IV: Di Bello

VAR: Di Paolo

AVAR: Gariglio

Inter – Juventus (Sabato 14/02 h. 20.45)

Arbitro: La Penna

Assistenti: Meli – Alassio

IV: Doveri

VAR: Chiffi

AVAR: Abisso

Udinese – Sassuolo (h. 12.30)

Arbitro: Ferrieri Caputi

Assistenti: Preti – Trinchieri

IV: Manganiello

VAR: Maggioni

AVAR: Chiffi

Cremonese – Genoa (h. 15.00)

Arbitro: Sozza

Assistenti: Vecchi – Mastrodonato

IV: Rapuano

VAR: Mazzoleni

AVAR: Gariglio

Parma – Hellas Verona (h. 15.00)

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Bahri – El Filali

IV: Marinelli

VAR: Paterna

AVAR: Maresca

Torino – Bologna (h. 18.00)

Arbitro: Fourneau

Assistenti: Colarossi – Yoshikawa

IV: Mucera

VAR: Nasca

AVAR: Mariani

Napoli – Roma (h. 20.45)

Arbitro: Colombo

Assistenti: Zingarelli – Bercigli

IV: Marcenaro

VAR: Abisso

AVAR: Aureliano

Cagliari – Lecce (Lunedì 16/02 h. 20.45)

Arbitro: Feliciani

Assistenti: Lo Cicero – Mokhtar

IV: Bonacina

VAR: Camplone

AVAR: Guida