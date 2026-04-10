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Un big match con solo 6 precedenti… ma in tutte le serie italiane

Un big match con solo 6 precedenti… ma in tutte le serie italianeTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 11:47Le Statistiche
Redazione Footstats

Per un incrocio che conta, soltanto, 6 precedenti in campionato… Frosinone-Palermo può vantarsi di essere stato giocato in tutte le serie professionistiche italiane.
Nella stagione 1988-1989 fece il suo esordio in C con uno 0-2 in favore dei giocatori in maglia rosanera. Dopo un salto temporale di quasi trenta anni ecco il faccia a faccia nel massimo torneo, l’A, con un altro 0-2 siciliano. Dal 2017-2018 in poi, invece, c’è la cadetteria: 2-0 e 1-0 giallazzurro, rispettivamente nella finale di ritorno dei play-off 2017-2018 e nel 2022-2023, e pareggi per 0-0 e 1-1 prima nel 2017-2018 e poi nel 2024-2025.
Pertanto, il bilancio del big match che andrà in scena fra qualche ora allo Stirpe di Frosinone risulta in perfetto equilibrio: 2 affermazioni per club ed altrettanti segni X. L’unica differenza la rintracciamo sul fronte delle marcature, 5-4 per gli ospiti (con il totale a una lunghezza da quota 10).
L’anno scorso terminò 1-1 con centro di Insigne dopo appena 2 minuti dal fischio d’avvio e di Bracaglia al 16’ del primo tempo.
Dal match d’andata al Favorita – Barbera c’è scappato il pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0.
Situazione in classifica.
Frosinone secondo con 68 punti (19V – 11X – 3P con 64GF e 32GS), la metà esatta, 34, in casa (10V – 4X – 2P con 33GF e 14GS). Palermo quarto a quota 64 (18V – 10X – 5P con 54GF e 27GS), 24 dei quali in trasferta (6v – 6X – 4P con 21Gf e 17GS).

CONFRONTI DIRETTI A FROSINONE (SERIE A, SERIE B E SERIE C)*
6 incontri disputati
2 vittorie Frosinone
2 pareggi
2 vittorie Palermo
4 gol fatti Frosinone
5 gol fatti Palermo

PRIMA SFIDA A FROSINONE IN CAMPIONATO
Frosinone-Palermo 0-2, 5° giornata 1988/1989

ULTIMA SFIDA A FROSINONE IN CAMPIONATO
Frosinone-Palermo 1-1, 13° giornata 2024/2025

* Compresa la finale dei play-off al termine della stagione 2017/2018.

© Riproduzione riservata
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