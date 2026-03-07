Quanto è inglese la Juve Stabia che sfida il Mantova!

Juve Stabia sempre a punti quando ha incrociato il Mantova in cadetteria. Fra le mura di casa ha raccolto 6 punti sui 6 in palio, ciò grazie alle vittorie della stagione scorsa e di questo campionato. In trasferta ha ottenuto l’1-1 del 2024-2025 (Mosti al 51’ e Solini all’80’). Insomma, Vespe in perfetta media inglese.

Prendendo però in considerazione per le nostre statistiche anche i match disputati negli anni Cinquanta del secolo scorso in Serie C con protagonista l’allora Stabia… dobbiamo aggiungere anche un successo dei biancobandati sul proprio campo e un’altra vittoria dei gialloblù in Campania.

Così i precedenti a Mantova finiscono col sorridere ai Virgiliani.

Situazione in classifica dopo 28 giornate.

Mantova con 27 punti (7V – 6X – 15P con 28GF e 44GS), 18 dei quali sul proprio campo (5V – 3X – 6P con 19GF e 25GS). È la squadra che annovera più KO nella cadetteria 2025-2026. Dopo il 2-1 sulla Sampdoria e l’1-1 con la Carrarese ha rimediato una sconfitta per 1-2 dal Palermo nel turno infrasettimanale. Juve Stabia che si trova a quota 40 (9V – 13X – 6P con 32GF e 32GS), 15 dei quali in trasferta (3V – 6X – 5P con 14GF e 21GS). È il club con più segni X nel torneo 2025-2026 (assieme al Sudtirol). Zero successi negli ultimi 4 impegni e, a conferma, 2 pareggi nell’ultima settimana: 0-0 con l’Avellino e 1-1 con la Sampdoria.

TUTTI I PRECEDENTI A MANTOVA (SERIE B E SERIE C)

2 incontri disputati

1 vittoria Mantova

1 pareggio

0 vittorie Juve Stabia

3 gol fatti Mantova

1 gol fatto Juve Stabia

LA PRIMA SFIDA A MANTOVA IN CAMPIONATO

Mantova-Stabia 2-0, 1° giornata 1952/1953

L’UL TIMA SFIDA A MANTOVA IN CAMPIONATO

Mantova-Juve Stabia 1-1, 29° giornata 2024/2025