Serie B, le formazioni ufficiali di Pescara-Bari: le scelte di Gorgone e Longo
La 29ª giornata di Serie B si chiude con il delicatissimo scontro diretto tra Pescara e Bari, una sfida fondamentale nella lotta per evitare la retrocessione. Per il Delfino si tratta di una gara da non fallire. I risultati maturati sugli altri campi, con le vittorie di Spezia e Virtus Entella, obbligano infatti la squadra abruzzese a conquistare i tre punti per continuare a sperare nella salvezza, almeno passando dai playout.
Non sarà però un impegno semplice, perché anche il Bari si trova nelle zone calde della classifica e non può permettersi passi falsi. Un pareggio servirebbe a poco a entrambe, ma potrebbe risultare leggermente più utile alla formazione ospite, che tra l’altro non può contare sul sostegno dei propri tifosi sugli spalti.
Pescara (4-3-2-1): Saio, Capellini, Bettella, Brugman, Di Nardo, Insigne, Acampora, Valzania, Caligara, Gravillon, Cagnano A disp.: Profeta, Brondbo, Letizia, Brandes, Meazzi, Lamine, Russo, Oliveri, Berardi, D'Errico, Corbo All. G. Gorgone
Bari (3-4-2-1): Cerofolini, Mantovani, Odenthal, Nikolaou, Pucino, Maggiore, Artioli, Dorval, De Pieri, Rao, Moncini A disp.: Pissardo, Pagano, Gytkjaer, Bellomo, Esteves, Cavuoti, Dickmann, Braunoder, Stabile, Cistana, Traore, Çuni All. M. Longo
Arbitro: Sig. Simone Galipò (Firenze); assistenti: Sig. Dario Cecconi (Empoli) e Sig. Lorenzo Giuggioli (Grosseto). Quarto Ufficiale: Sig. Andrea Zanotti (Rimini); VAR: Marco Serra (Torino), AVAR: Marco Monaldi (Macerata)