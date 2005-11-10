Serie C, il punto dopo l'11ª giornata: frenano Cittadella, Spezia e Potenza

Nella serata di ieri si è conclusa l'undicesima giornata di Serie C che ha visto tutte le prime dei tre gironi frenare. Il Cittadella è quella che ha fatto peggio cadendo in casa dell'Union Brescia per 2-1 in uno scontro diretto per la promozione diretta. Nonostante questo i veneti vantano ancora cinque punti di vantaggio sui lombardi e quattro sul Trento terzo incomodo. Nel Girone B invece lo Spezia non è andato oltre l'1-1 col Latina permettendo al Ravenna, 4-0 alla Vis Pesaro, di rifarsi sotto e portarsi a -6. Nel Girone C invece il Potenza pareggia ad Altamura, ma mantiene immutate le distanze col Bari che non va oltre l'1-1 con la Casertana.

SERIE C - 11ª GIORNATA

GIRONE A

Treviso-Dolomiti Bellunesi 2-1

32' Brigati (T), 67' Lewis (D), 87' Romeo (T)

Alcione-Carpi 1-2

23' Rolfini (A), 40' e 76' Figoli (C),

Union Brescia-Cittadella 2-1

25' Rizzo Pinna (B), 42' Ndrecka (C), 70' Silvestri (B)

Renate-AlbinoLeffe 0-0

Trento-Juventus Next Gen 2-1

32' Leone (J), 67' Molina (T), 75' Ladisa (T)

Desenzano-Giana Erminio 1-2

37' Magazzu (G), 47' Santini (D), 75' Ballabio (G)

Arzignano Valchiampo-Novara 2-0

17' Nanni, 90' Romio (A)

Lecco-Folgore Caratese 2-2

25' Capello (L), 29' Cassata (F), 58' Mezsargs (F), 80' Rizzo (L)

Pergolettese-Lumezzane 2-1

41' Anatriello (L), 68' Corti (P), 81' Ferrandino (P)

Pro Vercelli-Ospitaletto 2-1

54' Burruano (P), 66' Galuppini (O), 86' Pagliari (P)

Classifica: Cittadella 27, Trento 23, Union Brescia 22, Arzignano Valchiampo 20, Treviso 19, Ospitaletto 18, Pergolettese 17, Alcione 15, Lecco 14, Albinoleffe 14, Desenzano 13, Lumezzane 12, Carpi 12, Pro Vercelli 12, Giana Erminio 11, Novara 10, Juventus Next Gen 10, Dolomiti Bellunesi 10, Folgore Caratese 7, Renate 5

* una partita in più

GIRONE B

Ostiamare-Vado 1-2

54' Di Munno (V), 68' Wade (O), 85' Ferro (V)

Perugia-Pescara 1-2

1' Carriero (Per), 47' e 51' rig Merola (Pes)

Pineto-Gubbio 1-0

23' Pellegrino

Atalanta U23-Campobasso 1-2

23' De Nipoti (A), 36' Bifulco (C), 58' Coccia

Sambenedettese-Livorno 2-1

8' Stabile (S), 12' Nicoli (S), 51' Gabbiani (L)

Spezia-Latina 1-1

15' Mateju (S), 42' Plescia (L)

Vis Pesaro-Ravenna 0-4

8' Lonardi, 10' e 27' Maggio, 40' Tenkorang

Forlì-Pianese 0-0

Grosseto-Reggiana 2-0

18' Fiorini, 75' Gori

Torres-Guidonia Montecelio 2-0

18' Bunino, 55' Carboni

Classifica: Spezia 29, Ravenna 23, Grosseto 22, Pescara 18, Torres 18, Reggiana 17, Guidonia Montecelio 16, Livorno 16, Perugia 16, Vado 15, Campobasso 15, Latina 14, Pineto 14, Atalanta U23 12*, Forlì 12, Sambenedettese 10, Ostiamare 9, Pianese 9, Gubbio 7, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno

GIRONE C

Altamura-Potenza 2-2

4' Rosafio (A), 22' rig. Castorani (P), 60' Mogentale (A), 83' Petrungaro (P)

Casertana-Bari 1-1

47' Manconi (C9, 67' Gomez (B)

Inter U23-Sorrento 1-1

71' Starita (S), 84' Zuberek (I)

Scafatese-Barletta 1-0

23' Brunet

Savoia-Cosenza 1-1

66' Pascalau (C), 67' Nepi (S)

Monopoli-Audace Cerignola 2-0

38' Cortinovis, 88' Fall

Foggia-Cavese 1-0

88' Ravasio

Catania-Giugliano 6-0

9' Cavuoti, 28' e 35' Coda, 62' Cicerelli, 71' Caturano, 75' Liguori

Crotone-Casarano 0-1

79’ Grandolfo

Picerno-Salernitana 3-0

33’ Gemignani, 53’ Rillo, 90’ Pugliese

Classifica: Potenza 26, Bari 21, Sorrento 20, Catania 19, Monopoli 18, Audace Cerignola 17, Scafatese 17*, Casertana 17, Cavese 15, Picerno 15, Casarano 14, Salernitana 14, Inter U23 14*, Foggia 14,Altamura 12, Barletta 11, Savoia 11, Giugliano 10, Cosenza 6, Crotone 1°

* una gara in meno

° penalizzazione di 6 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva