Dopo Kane, è il tempo dei predestinati. Mbappe e Yamal, chi alzerà prima il Pallone d'Oro?

E pensare che Lamine Yamal ha addirittura fatto peggio dell'anno scorso. Il fenomeno spagnolo arriva terzo nella classifica finale del Pallone d'Oro, dopo che già si era classificato secondo nell'edizione 2025. Trattasi però di uno di quei casi in cui il risultato è di eccellente livello. A prescindere dal piazzamento finale. A 19 anni, dopo l'anno della consacrazione definitiva, arrivare a giocarsi la vittoria del prestigioso premio di France Football assieme a Kane e Mbappe non è da tutti. Anzi. Fa parte solo del curriculum dei più forti.

Il futuro è nei piedi di Yamal

Il terzo gradino del podio non fa altro che confermare una sensazione: il futuro del calcio mondiale - e del Pallone d'Oro, appunto - è in mano sua. Con il Barcellona ha conquistato Liga e Supercoppa di Spagna, 12 assist che si sono sommati ai 16 gol, oltre ad un ruolo di leader tra i grandi. In blaugrana, come con la Spagna. Dopo l'Europeo vinto nel 2024, da titolare inamovibile sulla fascia destra ha conquistato il Mondiale la scorsa estate. Pur non giocando al top, motivo per cui - molto probabilmente - si è fatto sfuggire il Pallone d'Oro.

Tanti gol ma zero titolo per Mbappe

Per Mbappe, invece, a pesare sono stati gli zero titoli di squadra conquistati. Il tutto, nonostante numeri individuali di altissimo livello: 58 gol e 13 assist in 60 partite tra club e nazionale. I Blancos hanno chiuso la Liga al secondo posto dietro al Barcellona e sono stati eliminati dal Bayern Monaco nei quarti di Champions League, mentre ai Mondiali l'attaccante ha guidato la Francia fino alle semifinali. Insomma, tantissimi gol, che non sono però bastati al cospetto di un Harry Kane capace invece di vincere tutto con il club.

Chi vincerà per primo il Pallone d'Oro?

A questo punto, la domanda è: riuscirà Mbappe a vincere un Pallone d'Oro prima di Lamine Yamal? Lo spagnolo ha vinto il trofeo Kopa (miglior giovane talento) per il terzo anno consecutivo, abdicando soltanto davanti ai numeri di Kane. Ha l'età dalla sua, mentre il francese può puntare su una maggiore esperienza in termini di gol e non soltanto. Parliamo di eccellenze del calcio mondiale, di fenomeni moderni, che probabilmente - almeno nel caso di Mbappe - molti già si aspettavano in quell'Olimpo del calcio che solo il Pallone d'Oro sa riconoscerti. Dopo l'uragano Kane, toccherà di nuovo a loro. Un altro round a suon di gol, giocate e trofei.