Padova, Calabro: "La classifica dell'Empoli non è indicativa. Vogliamo vincere"

“L’Empoli non è una squadra debole e la loro posizione in classifica non è indicativa o da considerare”. Il tecnico del Padova Antonio Calabro in conferenza stampa esordisce così in vista della sfida coi toscani allenati dall’ex Matteo Andreoletti: “Mi aspetto un Empoli organizzato, che ha giocatori importanti soprattutto a centrocampo e in attacco, con dei nomi che stanno facendo molto bene. Per quanto riguarda il ritorno di Andreoletti c’è grande rispetto, spero gli sarà riservato il giusto onore perché vincere non è mai facile, ma la squadra sarà concentrata sulla partita”.

Sulle assenze e il sistema di gioco

Il tecnico biancoscudato parla poi della condizione della squadra: “Dellavalle non è convocato, abbiamo inoltre avuto problemini con Sgarbi e c’è Giunti squalificato, ma per il resto sono tutti disponibili. - prosegue Calabro come riporta Trivenetogoal.it - Il nostro sistema di gioco prevede molti lanci sulla fascia perché ci avvantaggiano molto. Contro il Catanzaro sapevamo che avremmo sofferto molto sul piano dell’intensità e così ho messo giocatori di gamba all’inizio e inserito qualità nel corso della ripresa. Dobbiamo spingere sui principi che stiamo provando mantenendo lo spirito di sacrificio di queste ultime gare”.

Sul momento della squadra

Calabro poi torna sulle due sconfitte casalinghe di metà ottobre (contro Carrarese ed Entella): “Sappiamo che se avessimo fatto anche un solo punto nelle due gare giocate malissimo in casa, la storia sarebbe stata diversa e per questo domani vogliamo vincere. Le ultime tre gare ci hanno dato fiducia e vogliamo avere la stessa cattiveria per portare a casa un risultato pieno e importante”.