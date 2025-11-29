Serie B, Palermo-Carrarese: due squadre alla ricerca di una vittoria che manca da un mese

La quattordicesima giornata di Serie BKT mette di fronte Palermo e Carrarese, due squadre che vogliono rialzare la testa dopo un mese di novembre negativo, nel quale nessuna delle due compagini ha trovato i tre punti. I padroni di casa, dati come favoriti per la vittoria finale hanno deluso le aspettative finora e hanno assoluta necessità di fare bottino pieno per risalire la classifica. Gli ospiti invece vogliono continuare a stupire il campionato e ottenere una salvezza tranquilla.

COME ARRIVA IL PALERMO - I rosanero di Inzaghi non vincono ormai da inizio novembre contro il Pescara, quando si sono imposti con un netto 5-0. Da lì una brutta caduta contro la Juve Stabia e un pareggio contro la Virtus Entella, due trasferte consecutive che hanno fatto perdere ai siciliani il contatto con la vetta. Situazione delicata quindi, che mette la squadra nella situazione di dover forzatamente trovare i tre punti per sistemare la propria classifica.

COME ARRIVA LA CARRARESE - I ragazzi di Calabro invece non trovano la gioia della vittoria dal 25 ottobre, avendo da lì raccolto solamente due pareggi contro Südtirol e Reggiana. Fermi al decimo posto in classifica, i toscani cercano perciò una buona prestazione per uscire con dei punti da uno degli stadi più complicati della B.