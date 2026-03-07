Avellino, Ballardini: "Vittoria meritata, atteggiamento giusto dopo il 4-0 di Venezia"

Al termine della vittoria contro il Padova in casa Avellino ha analizzato il match ai microfoni di PrimaTivvù il tecnico Davide Ballardini: “L’Avellino meritava di vincere, ora però dobbiamo pensare alla prossima partita. Dopo Venezia non ho lavorato su nulla di particolare, perché l’atteggiamento era quello giusto e la voglia c’era anche lì. Abbiamo lavorato come al solito. Ovviamente avevamo perso 4-0 contro la prima in classifica ed eravamo dispiaciuti, ma quel dispiacere bisogna trasformarlo in energia e oggi si è visto. Non è una questione di modulo, ma di atteggiamento: di scalare in avanti e di essere più aggressivi.

Questa è la differenza che si è vista oggi. Abbiamo affrontato una squadra che forse era più stanca di noi: noi abbiamo cambiato tanto ed eravamo più freschi dell’avversario. Izzo ha fatto una grande partita, è un giocatore di grande spessore per noi. Deve stare bene con la testa e continuare ad allenarsi fisicamente, perché più vai avanti con gli anni e più devi essere bravo a gestirti”.