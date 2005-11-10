Serie B, classifiche a confronto. Mantova da record: è +12! Male Cesena e Juve Stabia

La classifica della Serie B 2026/2027, dopo nove giornate di campionato, racconta di un Palermo in testa e di un Mantova protagonista di una crescita decisamente significativa rispetto alla passata stagione. Il confronto con lo stesso momento del torneo 2025/2026 mette in evidenza alcune conferme, ma soprattutto cambiamenti importanti: i rosanero hanno incrementato il proprio bottino di sette punti, mentre i virgiliani sono la formazione che ha compiuto il salto in avanti più consistente, con dodici punti in più rispetto a un anno fa.

Mantova, la crescita più evidente. Palermo in linea con le ambizioni

Partendo dalla vetta, il Palermo guida la graduatoria con 23 punti, sette in più rispetto ai 16 conquistati dopo le prime nove giornate dello scorso campionato. Un avvio che conferma la competitività della formazione di Filippo Inzaghi, capace di migliorare ulteriormente il proprio rendimento. Alle sue spalle c'è il Modena, secondo con 19 punti, ma con un saldo negativo di due rispetto al precedente campionato, quando aveva raccolto 21 punti.

La vera sorpresa del confronto è però il Mantova. I biancorossi occupano attualmente la quarta posizione con 17 punti, dodici in più rispetto ai soli cinque messi insieme dopo nove turni nel 2025/2026. Nessun'altra squadra ha fatto registrare un miglioramento di questa portata. Segnali positivi arrivano anche dal Sudtirol, che sale a 13 punti (+3), e dal Padova, anch'esso a quota 13, con un incremento di un punto.

Restano sostanzialmente in linea con il precedente campionato Avellino e Virtus Entella, entrambe senza variazioni nel proprio rendimento: 12 punti per gli irpini e 10 per i liguri. Per la Carrarese, invece, il bilancio è negativo di quattro punti: 10 quelli raccolti oggi, contro i 14 della nona giornata della passata stagione.

Cesena e Juve Stabia, il confronto più complicato

Sul versante opposto si trovano diverse formazioni che stanno attraversando un avvio di campionato meno produttivo rispetto a dodici mesi fa. Il dato più evidente riguarda Cesena e Juve Stabia, entrambe con un saldo di -6. I romagnoli sono passati dai 17 punti della scorsa stagione agli attuali 11, mentre le Vespe si trovano a quota 8, penalizzazione di quattro punti compresa. Senza la sanzione, il bottino della formazione campana sarebbe di 12 punti e il divario rispetto allo scorso campionato si ridurrebbe a -2.

Situazione da monitorare anche per Empoli, che ha perso tre punti rispetto al precedente torneo, e per Catanzaro, con un saldo di -4. La Sampdoria, attualmente a quota cinque, registra invece una flessione più contenuta, pari a un punto.

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 23 (+7)

Modena 19 (-2)

Ascoli 18 (lo scorso anno in Serie C)

Mantova 17 (+12)

Benevento 15 (lo scorso anno in Serie C)

Pisa 15 (lo scorso anno in Serie A)

Sudtirol 13 (+3)

Padova 13 (+1)

Hellas Verona 12 (lo scorso anno in Serie A)

Avellino 12 (=)

Cesena 11 (-6)

Virtus Entella 10 (0)

Carrarese 10

Arezzo 10 (lo scorso anno in Serie C)

Cremonese 9 (lo scorso anno in Serie A)

Vicenza 9 (lo scorso anno in Serie C)

Juve Stabia 8° (-6)

Empoli 7 (-3)

Sampdoria 5 (-1)

Catanzaro 5 (-4)

°penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva

- Fra parentesi i punti di differenza rispetto alla medesima giornata della stagione 2025/2026