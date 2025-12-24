Belghali dall'Hellas Verona all'Inter, ecco perché è impossibile a gennaio. Salvo deroghe

Tra i nomi che sono stati fatti in queste settimane per l'Inter e il nuovo esterno di destra che i nerazzurri cercano per riempire il vuoto lasciato da Dumfries e dal suo infortunio alla caviglia fino alla fine dell'inverno almeno, ha trovato posto anche Rafik Belghali (23 anni), l'ultima intuizione di Sogliano per l'Hellas Verona.

Belghali è arrivato a Verona a fine estate, a fari spenti, per prendere il posto tra gli scaligeri di Tchatchoua, nel frattempo ceduto a buon prezzo (12,5 milioni di euro) al Wolverhampton nella Premier League inglese. Pagato 'appena' 2 milioni di euro da Sogliano, il nazionale algerino classe 2002 non ha tardato a lasciare un segno nel panorama della Serie A, attirando su di sé le attenzioni più illustri.

C'è però un problema dietro alla possibilità che Belghali lasci effettivamente Verona già a gennaio, che sia per andare all'Inter o da altre parti. E questo va ricercato nei regolamenti FIFA, che vietano a un calciatore di vestire più di due maglie all'interno di una singola stagione sportiva. E nel caso di Belghali, il 2025/26 è cominciato in Belgio, al Mechelen, che lo ha impiegato da titolare nelle prime tre partite del suo campionato. A questo punto Belghali non può materialmente essere ceduto dall'Hellas a gennaio, se non allo stesso Mechelen o magari all'Inter ma mantenendolo in prestito fino al termine della stagione. L'unico modo per poter oltrepassare questo limite, sarebbe una deroga.