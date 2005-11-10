Il CEO del Parma Federico Cherubini è intervenuto ai microfoni di 12TVParma. Queste le sue parole riportate da Parmalive.com

Si è persa della leadership?

“La principale critica che ho sentito verso la proprietà è il fatto che ci sia un diktat per puntare sui giovani. C’è una indicazione generale e una volontà di lavorare con i giovani, ma se penso all’estate credo che siano stati inseriti degli elementi di esperienza dai quali ci si aspetta qualcosa in più. Carlos, Sierro e Fabbian per esempio. La società ha un piano che prevede lo sviluppo e vendita dei calciatori, ma spesso ci dimentichiamo che c’è la volontà dei giocatori che determina le cessioni. Il problema non sono i giovani. Se manca leadership? Abbiamo perso giocatori importanti, speriamo di ritrovarla. Io credo che queste vicende (delle cessioni, ndr) riguardando anche le società. Vediamo club di grande nome che perdono calciatori per il mercato, il giocatore legittimamente ha una volontà e in una piazza come Parma trattenere chi vuole partire penso sia sbagliato, non possiamo impedirlo. Serve sempre rispetto però, io credo che tutti i giocatori che abbiamo venduto siano stati valorizzati. Se avessimo assecondato i giocatori svalutando le nostre richieste Pellegrino sarebbe alla Juventus, che lo ha chiesto per un mese circa, poi è andato alla Fiorentina su basi diverse”.

Questa squadra non ha meno soluzioni dell’anno scorso:

“Non deve essere un alibi, ma è evidente che se immagini una rosa ampia ma poi ciò non accade per imprevisti le soluzioni si riducono. Io rimango convinto per coerenza, sono sempre convinto che questa rosa abbia tutte le qualità per centrare gli obiettivi previsti anche quando i risultati dicono il contrario. Se si parla di errori individuali si va oltre alla programmazione. La compattezza dell’anno scorso faceva pensare di fare un passo avanti sulla maggiore pericolosità offensiva. I gol devono arrivare”.

Manca fisicità? Interverrete per sistemarlo a gennaio?

“Non credo che abbiamo perso fisicità: Romero è arrivato al suo posto, è diverso ma può sostituirlo. Vogliamo valorizzare Elphege, Fabbian credo possa essere considerato come da Champions per il fisico. Credo che abbiamo un buon mix e non credo sia un fattore determinante negli scarsi risultati attuali. Credo possa essere un trend nel calcio in generale per il futuro però”.

Su Bernabé e Valenti? A gennaio?

“In questo momento non credo ci siano le condizioni per un rapido rinnovo con Bernabé. Il ragazzo vuole aspettare e vedere se ci saranno le condizioni. Mi auguro che non diventi un argomento per giustificare le sue prestazioni. Siamo legati a vecchi concetti in Italia, in Europa non se ne parla di giocatori in scadenza. I giocatori onorano la maglia, a volte sono le società a non voler proporre rinnovi, noi ci aspettiamo che i giocatori siano onesti e onorino la maglia. Se un giocatore vuole aspettare noi rispettiamo la scelta finchè resterà professionale. Al netto dei problemi fisici Adrian lo è, darà il suo contributo senza pensare alla scadenza. Non è un tema, in una settimana non arriverà. Per Valenti è diverso: si è parlato a sproposito della sua situazione. Lautaro ci aveva manifestato una volontà di lasciare Parma a fine campionato scorso. Abbiamo costruito una rosa su questa base, al suo posto abbiamo Ndiaye, Drobnic e Carboni che vogliamo valorizzare. L’idea era di venderlo in estate, ha avuto opportunità ma non le ha legittimamente raccolte. A fine mercato si è inserito un problema disciplinare. A quel problema che ha riguardato lui e il giocatore, Lautaro ha ritenuto giusto non scusarsi al contrario del compagno e di continuare sulla sua linea professionale, allenandosi da solo a Collecchio. Nell’interesse di tutti Lautaro lascerà Parma. Ad oggi la classifica dice che qualcosa andremo a fare, ma io mi auguro che in queste 4 partite ci siano tante risposte che dobbiamo avere dal gruppo. Faremo tutte le valutazioni per mettere Gilardino nelle condizioni di giocarsi da gennaio, in 22 partite, le chance di giocarsi la salvezza”.