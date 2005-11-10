Trema la Vis Pesaro: una lesione di basso grado al flessore della coscia ferma Tonucci
Claudia Marrone
Brutte notizie per la Vis Pesaro, che in un delicato momento della stagione, che vede ancora i marchigiani all'ultimo posto della classifica del Girone B di Serie C, per anche l'esperto Denis Tonucci, per il quale è stata fatale la gara contro il Campobasso: il difensore, che si è sottoposto a esami strumentali dopo un infortunio patito in campo, è stato vittima di una lesione di basso grado al flessore della coscia sinistra. I tempi di recupero sono da valutare.
Di seguito, la nota del club:
"La Vis Pesaro 1898 comunica che il calciatore Denis Tonucci, uscito al 59’ di Campobasso - Vis Pesaro in seguito a uno scontro di gioco, ha eseguito esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado al flessore della coscia sinistra.
Il giocatore osserverà un periodo di stop e seguirà terapie riabilitative, con tempi di recupero da valutare.
Ti aspettiamo presto in campo, Denno".