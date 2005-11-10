"Se costa tanto Conceicao, prenderei i soldi e lascerei Woltemade lì, andando su altre soluzioni". Lo ha detto l'ex portiere Michelangelo Rampulla, intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, parlando delle ultime notizie di mercato che riguardano la Juve, a Maracanà.

Milan, ultima chiamata in Europa League?

"Sono sempre convinto che tutte le competizioni vanno giocate al massimo. Credo sia difficile poter pensare di far bene da una parte e male dall'altra. Se fai giocare chi ha giocato meno, pensi che diano il doppio per farsi vedere. Le grandi squadre non devono fare distinzioni ma dare sempre il massimo e vedere poi cosa dice il campo".

Juve, Spalletti lancia Ekhator:

"Si spera di aver risolto il problema. A inizio campionato tutti dicevano che per lo Scudetto c'era poco d fare per Milan e Juve, che dovevano puntare più sull'EL che al campionato. La Juve ora si trova meglio rispetto ai rossoneri, poi in corsa si cambiano gli obiettivi. Per la Juve rimane una competizione importante, la Juve credo abbia comunque una squadra che ti permetta di fare bene. Credo che la Juve possa ancora lottare per un posto in Champions comunque".

Certo davanti vanno forte:

"Se la Lazio continua con questo ritmo, fa qualcosa di incredibile. Ci può stare che poi parti a mille e poi cali. Poi c'è bisogno che squadre come la Juve abbiano un ritmo diverso. Se continua così, non arriverà tra le prime quattro. Ci sta recuperare gli infortunati e infilare una serie come la Lazio".

Juve, Mendes propone Conceicao al Newcastle magari per comprare Woltemade:

"Se costa tanto Conceicao, prenderei i soldi e lascerei Woltemade lì, andando su altre soluzioni. Se la vendita del portoghese ti aspre la possibilità di prendere qualche altro giocatore che ti serve va bene. Io per l'attacco andrei a cercare qualche italiano che vuole mettersi in mostra, piuttosto che riscattare Woltemade".