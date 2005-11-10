Non è bastata la scelta del campo neutro a evitare problemi di ordine pubblico. La partita di Europa League tra il Besiktas di Vincenzo Italiano e l’Hapoel Beer Sheva, in programma a Batumi, in Georgia, è stata sospesa al 25’ del primo tempo per i violenti scontri tra i sostenitori della formazione turca e le forze dell’ordine locali.

A innescare le tensioni, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato l’intervento della polizia nei confronti di alcuni tifosi del Besiktas che avevano esposto una bandiera palestinese. Le forze dell’ordine hanno fatto ricorso anche allo spray al peperoncino, mentre dagli spalti sono stati lanciati alcuni oggetti. Un sostenitore del club turco è caduto dalla tribuna ed è stato soccorso dal personale sanitario, che lo ha portato via in barella. Non si hanno al momento notizie certe sulle sue condizioni. Inutili i tentativi dei calciatori del Besiktas di riportare la calma sugli spalti: l’arbitro danese Morten Krogh ha interrotto il gioco e raggiunto gli spogliatoi, per poi far ripartire il gioco dopo quasi mezz'ora.

La Uefa aveva disposto il cambio di sede per ragioni di sicurezza

La partita era già stata spostata da Istanbul a Batumi a seguito delle indicazioni fornite dalle autorità turche alla Uefa, in considerazione delle tensioni diplomatiche tra Turchia e Israele. Il clima era apparso particolarmente teso già prima del calcio d’inizio, quando il capitano del Besiktas, Orkun Kokcu, si era rifiutato di stringere la mano all’omologo della formazione israeliana. Una trasferta particolarmente travagliata per la squadra di Italiano, che ieri era stata costretta a raggiungere la Georgia in pullman dopo l’atterraggio d’emergenza del proprio aereo a causa del maltempo.