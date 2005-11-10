Dalla multa alle porte chiuse. Il Besiktas rischia pesanti sanzioni da parte della UEFA per quanto accaduto in occasione della gara di Europa League con l’Hapoel Beer Sheva, disputata in campo neutro a Batumi, in Georgia, proprio per ragioni di sicurezza. A far discutere è stata soprattutto l’esposizione di una bandiera palestinese da parte dei sostenitori turchi, rivolta verso il settore occupato dai tifosi israeliani. Due, sotto il profilo disciplinare, gli aspetti da considerare: da una parte l’esposizione della bandiera, dall’altra gli scontri sugli spalti con le forze dell’ordine che hanno portato alla sospensione temporanea della partita.

Il precedente del Celtic e cosa dice il regolamento UEFA

L’articolo 16 del regolamento disciplinare della UEFA punisce l’esposizione di messaggi provocatori, in particolare di natura politica, ideologica, religiosa od offensiva, ritenuti inappropriati a una manifestazione sportiva. La sanzione standard è di 10 mila euro per la prima violazione e di 15 mila per la seconda. C’è un precedente che riguarda proprio l’Hapoel Beer Sheva: nell’agosto del 2016, in occasione dei preliminari di Champions League, i sostenitori del Celtic esposero numerose bandiere palestinesi. Il club scozzese fu multato di 10 mila euro. Diverso il caso del Psg, nei cui confronti la UEFA non aprì alcun procedimento per la coreografia “Free Palestine” esposta nel novembre 2024 in occasione della gara con l’Atletico Madrid. A fare la differenza, insomma, è il contesto.

Per gli scontri il Besiktas rischia molto di più

Potenzialmente più pesanti le conseguenze disciplinari dei disordini che hanno costretto l’arbitro a interrompere la partita. Lo stesso articolo 16 sancisce la responsabilità oggettiva dei club per il comportamento dei propri sostenitori, anche in assenza di negligenze nell’organizzazione dell’evento. Oltre alle sanzioni economiche, il Besiktas rischia la chiusura parziale o totale del proprio stadio nelle prossime gare europee, nonché il divieto di vendita dei biglietti ai suoi tifosi per le trasferte. Decisivi saranno i rapporti degli ufficiali di gara e dei delegati UEFA presenti a Batumi.