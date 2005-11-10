Dopo l’ex numero uno della Reggina Luca Gallo un altro imprenditore già attivo in passato nel mondo del calcio avrebbe messo gli occhi sulla Sambenedettese e sondato il terreno per un eventuale incontro con la famiglia Massi proprietaria del club, ma senza fortuna al momento.

Ferrero prova a tornare in pista

Il nome è quello di Massimo Ferrero ex di Sampdoria e Ternana – dove non ha lasciato ricordi positivi – che nei giorni scorsi come riferito da Vera TV si sarebbe recato a San Benedetto del Tronto dove ha incontrato alcuni i rappresentanti dell'amministrazione comunale per cercare un contatto diretto con l’attuale proprietà al fine di sondare la sua disponibilità a un incontro per discutere dell’acquisto del club.

Porte chiuse dalla famiglia Massi

Il tentativo sarebbe però andato a vuoto per via della posizione della proprietà che non avrebbe manifestato alcuna disponibilità a incontrare Ferrero ed evitando di fissare un appuntamento con l’imprenditore. Una chiusura che pare netta e non lascia intravedere margini per l'apertura di una trattativa in futuro. Un no probabilmente dettato dal passato del Viperetta: a Genova ha lasciato pessimi ricordi nella piazza e una situazione finanziaria più che complessa, mentre a Terni - dove venne contestato fin da subito - ha contribuito nelle vesti di consigliere della famiglia Rizzo al fallimento della società.