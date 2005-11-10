Sambenedettese, tentativo da parte di Ferrero: la proprietà chiude la porta all'ex Samp
Tommaso Maschio
Dopo l’ex numero uno della Reggina Luca Gallo un altro imprenditore già attivo in passato nel mondo del calcio avrebbe messo gli occhi sulla Sambenedettese e sondato il terreno per un eventuale incontro con la famiglia Massi proprietaria del club, ma senza fortuna al momento.
Ferrero prova a tornare in pista
Il nome è quello di Massimo Ferrero ex di Sampdoria e Ternana – dove non ha lasciato ricordi positivi – che nei giorni scorsi come riferito da Vera TV si sarebbe recato a San Benedetto del Tronto dove ha incontrato alcuni i rappresentanti dell'amministrazione comunale per cercare un contatto diretto con l’attuale proprietà al fine di sondare la sua disponibilità a un incontro per discutere dell’acquisto del club.
Porte chiuse dalla famiglia Massi
Il tentativo sarebbe però andato a vuoto per via della posizione della proprietà che non avrebbe manifestato alcuna disponibilità a incontrare Ferrero ed evitando di fissare un appuntamento con l’imprenditore. Una chiusura che pare netta e non lascia intravedere margini per l'apertura di una trattativa in futuro. Un no probabilmente dettato dal passato del Viperetta: a Genova ha lasciato pessimi ricordi nella piazza e una situazione finanziaria più che complessa, mentre a Terni - dove venne contestato fin da subito - ha contribuito nelle vesti di consigliere della famiglia Rizzo al fallimento della società.