Nuovo cambio in panchina in Serie B. Le strade di Cristian Bucchi e dell'Arezzo si separano e il club toscano ha già individuato il nome del successore: sarà Fabio Caserta a guidare la squadra nel prosieguo della stagione.

L'accordo tra le parti è stato raggiunto e il nuovo allenatore è atteso in città nella giornata di domani, venerdì 27 novembre. Per Caserta ci sarà subito un impegno importante: il debutto è infatti in programma domenica 29 novembre, quando l'Arezzo affronterà il Pisa. Lo riporta Sky