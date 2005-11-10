Arezzo, Caserta il sostituto di Bucchi: il tecnico atteso domani in città
autore
Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:48Serie B
autore Daniel Uccellieri
26.11.2026 19:48Serie B
L'Arezzo cambia guida tecnica: si separa da Cristian Bucchi e affida la panchina a Fabio Caserta, atteso in città venerdì.
Nuovo cambio in panchina in Serie B. Le strade di Cristian Bucchi e dell'Arezzo si separano e il club toscano ha già individuato il nome del successore: sarà Fabio Caserta a guidare la squadra nel prosieguo della stagione.
L'accordo tra le parti è stato raggiunto e il nuovo allenatore è atteso in città nella giornata di domani, venerdì 27 novembre. Per Caserta ci sarà subito un impegno importante: il debutto è infatti in programma domenica 29 novembre, quando l'Arezzo affronterà il Pisa. Lo riporta Sky
Articoli correlati
Arezzo, fase di riflessione sul futuro di Bucchi: possibili news in serata. Spuntano due nomi per il post
Catania, fiducia confermata a mister Longo: ma la squadra vai in ritiro in vista del Bari
Caserta: "Col Catania ho un discorso aperto: l’ho lasciato in A, vorrei riportarlo nel calcio che conta"
Altre notizie Serie B
Oggi
18:35 Serie BUfficiale
UfficialeSi chiude l'avventura di Bucchi all'Arezzo: esonerato insieme al suo staff
18:04 Serie BTMW
TMWEmpoli, Tonelli avrà al suo fianco Francesco Tavano: per Ciccio un nuovo capitolo in azzurro
17:48 Serie B
Arezzo, fase di riflessione sul futuro di Bucchi: possibili news in serata. Spuntano due nomi per il post
17:33 Serie B
Problemi in difesa per la Samp: Mbabu alle prese con un affaticamento muscolare. Il report
17:04 Serie BTMW
TMWEmpoli, ecco Tonelli in panchina a partire dall'Hellas: come potrebbe cambiare la formazione
16:19 Serie BTMW
TMWCome quando giocava. Tonelli parte dal 'suo' Empoli: cronaca di una storia iniziata nel 2000
23/11 Tutti pazzi per i gol: l’Inter si fa rimontare dall’Atalanta (4-4), cinquina del Milan e Lazio sola in vetta
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni