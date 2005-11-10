Vittoria preziosa del Milan sul campo dell'Olympiacos, un 2-4 in rimonta che rimette i rossoneri in corsa per l'accesso ai playoff. Grande protagonista Omari Hutchinson che segna un gol e serve due assist. Di seguito le pagelle della partita:

OLYMPIACOS (pagelle a cura di Paolo Lora Lamia)

Ortega 6 - Prima parte di gara sostanzialmente da spettatore non pagante, ben protetto dalla sua linea difensiva. Poche colpe sui 4 gol presi nella ripresa.

Retsos 5,5 - Prestazione ordinata ed efficace sul piano del contenimento, più nel primo che nel secondo tempo quando invece soffre di più Moreira.

Dall'82' Toufakis sv.

Smajlovic 5,5 - Partita dai due volti come il resto del reparto e più in generale della squadra. Non si guadagna la sufficienza.

Pirola 6,5 - Un primo tempo così forse lo sognava fin da bambino. Tifosissimo dell'Inter, propizia la rete che sblocca il match (data però come autorete di Maignan in quanto autore del tocco decisivo) e poco dopo salva possibile 1-1 sulla linea di porta. Dopo l'intervallo è complicata, ma resta uno dei migliori.

Onyemaechi 5 - Il più in difficoltà in concomitanza con la crescita del Milan. Vede le streghe contro Hutchinson.

Dall'82' Tiknizyan sv.

Freuler 6 - Da ex frequentatore della Serie A ci tiene a ben figurare contro il Milan e si vede, mettendo in campo tantissima sostanza.

Gustavo Sa 6 - Il più ragionatore del duo in mezzo al campo. Preciso nei calci piazzati, come in occasione del corner che porta alla rete di Pirola.

Pedersen 6 - Buona spinta sulla destra da parte dell'ex Torino, che chiude le sue sgroppate con qualche cross invitante per i compagni.

Dal 67' Saliakas 5,5 - Con il suo ingresso in campo, da quella parte non ci sono certo delle migliorie.

Jota Silva 7 - Giostra tra le linee, mettendo in campo qualità ma anche grinta se il momento della partita lo richiede. Autore anche dell'illusorio 2-0.

Gelson Martins 6,5 - Con la palla tra i suoi piedi, c'è sempre la percezione che possa accadere qualcosa. Nel primo tempo, in una circostanza costringe Maignan agli straordinari. Cala con il passare dei minuti.

Dal 73' Fortounis 6 - Entra in un momento critico, ha poco tempo e pochi pallone per incidere.

Gonzalez 5,5 - In un Olympiakos a cui è dura muovere qualche critica nei primi 45 minuti, il numero 34 è l'elemento che rimane un po' più in ombra. Non migliora con l'andare della gara.

Dal 67' Yaremchuk -

Allenatore: Alguacil 5 - Partita davvero beffarda, figlia di una grande crescita del Milan nel secondo tempo ma anche di un crollo della sua squadra. Tardivi certi cambi, non vedendo quanto fosse dominante Hutchinson sulla destra.

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MILAN (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Maignan 6 - Sfortunato in occasione del gol di Pirola, non può nulla sul raddoppio.

Gila 5,5 - Qualche buona chiusura nel primo tempo, si fa sorprendere da Jota Silva in occasione del raddoppio greco.

De Winter 4 - Rischia di consegnare un altro rigore dopo quello di Bournemouth, nella ripresa consegna il pallone del 2-0. dell'Olympiacos. Dal 53' Tomori 6,5 - Con lui è un'altra storia. Ottimo nelle letture, determinante in una chiusura.

Diawara 5 - Non tiene Pirola in occasione del vantaggio greco. Deciso passo indietro del francese, che rimedia anche un cartellino giallo. Dal 67' Terracciano 6 - Un buon approccio alla partita.

Moreira 6,5 - Va a fiammate, ha il merito di chiudere la partita e in generale dà spesso l'impressione di mettere in difficoltà l'avversario.

Jashari 6 - Non il massimo del dinamismo, ma nel complesso preciso in fase d'appoggio ed entra nell'azione che porta al gol di Cisse.

Rabiot 6 - Non è straripante come contro il Frosinone ma è ovunque, garantisce equilibrio ed è l'elemento d'esperienza che tiene la squadra in partita.

Estupinan 5 - Annaspa e non è una novità. Sbaglia tantissimi palloni, esce all'intervallo. Dal 46' Musah 6,5 - Dà solidità alla squadra, entra bene in partita.

Hutchinson 9 - Non ci fosse stato lui, a quest'ora staremmo facendo l'ennesimo processo al Milan targato Europa League. Entra nella rimonta scuotendo la squadra con un gol tanto bello da dargli un'overdose di autostima. Praticamente imprendibile, disegna anche i due assist per il sorpasso. Lunga vita al 20 rossonero.

Cisse 7 - Re Mida rossonero, ogni pallone che tocca è gol. Pure di testa, dall'alto del suo metro e 78. Ed è già in doppia cifra. Dall'85' Comotto sv.

Ramos 5 - Triste e solitario. Zero tiri in porta e mai una sensazione di creare pericolo. Dal 46' Pulisic 7 - Se contro il Ferencvaros non era riuscito a cambiare l'inerzia della partita, questa volta il suo impatto è notevole: capolavoro la sua girata che vale il 2-3, serve l'assist per Moreira che chiude la partita. Mezzo voto in meno per un gol facilissimo sprecato a due minuti dalla fine.

Allenatore: Ruben Amorim 7 - Il Milan ha sempre più una fisionomia chiara. Quando decide di giocare non ce n'è per nessuno. Un'ora da incubo è stata spazzata via in un ultimo terzo di gara spettacolare. Azzecca i cambi che cambiano la faccia della squadra.