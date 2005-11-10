Una designazione arbitrale che inevitabilmente farà discutere. Il designatore Daniele Orsato infatti in questo ore ha scelto Marco Guida per arbitrare Sassuolo-Napoli: nato a Pompei e facente parte della sezione di Torre Annunziata, era stato lui stesso ad ammettere di non voler arbitrare il Napoli per scelta pur essendo decaduto il vincolo della territorialità per le designazioni. Per lui sarà quindi la prima volta in assoluto, in una sfida col Napoli.

Le motivazioni di Guida spiegate nell'aprile del 2025

"Non c’è nessun retropensiero, il nostro designatore arbitrale Gianluca Rocchi può scegliere il miglior arbitro per la miglior partita. Io e Fabio Maresca possiamo arbitrare tranquillamente il Napoli ed è molto probabile che avvenga. Sia io che Fabio abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli poiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano, anche se abbiamo avuto la proposta. Io vivo la città di Napoli e abito in provincia. Ho tre figli e mia moglie ha un’attività. È una scelta personale. La mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo. Il calcio da noi viene vissuto come molta emotività. Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada così come andare a fare la spesa. Pensare di sbagliare ad assegnare un calcio di rigore e di non poter uscire due giorni di casa per svolgere le mie attività sportive, non mi fa sentire sereno".

Orsato lo aveva anticipato

Lo stesso designatore, alcune settimane fa, aveva di fatto anticipato questa sua volontà e oggi ha mantenuto la parola: "Guida lo vedrete molto presto, mentre Maresca no. Guida è della sezione di Torre Annunziata, Maresca di quella di Napoli… La mia idea è che un arbitro della stessa sezione della squadra diventa un problema esterno. Ed è meglio evitarlo".