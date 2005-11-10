La Roma convince in Champions League in casa del PSG campione in carica. Si tratta dell'ennesima prestazioni di alto livello dei giallorossi di Gasperini, che per forza e gioco sembra ora aver sorpassato l'Inter. E' così o no? Ecco cosa hanno detto gli ospiti della radio di Tuttomercatoweb.com.

Stefano Impallomeni: "La Roma ha raggiunto la pienezza del suo percorso, l'Inter però è subito dietro di un punto, seppur difettosa. Il traguardo è lungo, pensa quanto è più forte l'Inter rispetto alle altre. Basta solo concentrarsi un po' e...".

Paolo Paganini: "Ci può stare questa valutazione, se l'Inter però rimane concentrata, per valore della rosa e non solo è superiore a tutte per la corsa Scudetto. Il valore aggiunto della Roma è Gasperini, ma ritengo ancora l'Inter avanti".

Franco Ordine: "La Champions lascia delle scorie e comporta qualche caduta di tensione, lo ha già dimostrato il Como. La Roma ha un ritardo ingiustificato rispetto al valore delle prestazioni messe in campo, per questo dico che la Champions sarà uno spartiacque. Se la Lazio continua così, non si può più pensare che sia una presenza momentanea e velleitaria".

Mauro Bazzucchi: "Credo che in questa fase della stagione la Roma mi dà più convinzione, sta più in forma ed esprime il miglior calcio. Quando per l'Inter arriveranno partita più decisive, ha una rosa più lunga e qualitativamente più importante. La Roma per rimanere lì sopra ha bisogno di un dispendio di energie maggiore".

Antonio Paganin: "In questo momento l'Inter gioca sì conscia della propria forza, ma ogni tanto si dimentica che serve anche altro per portare a casa i risultarti. In questo campionato non potrà dominare come nello scorso, dovrà farsi il mazzo e dovrà avere un po' più di fame. Al momento sembra non avere la stessa determinazione dell'anno scorso. A livello di organico e di esperienza ha qualcosa in più della Roma, ma al momento semplicemente i giallorossi mi danno più garanzie".

Bruno Longhi: "Dico più Roma. Gasperini ha giocato sul campo del PSG con i giocatori che decide di mettere, senza preoccupazioni. E' questo il messaggio che lancia, ha giocatori che possono andare bene per qualsiasi tipo di impegno. Attenzione però che io sono innamorato della Lazio, la vedo giocare ed è uno spettacolo. ha i giocatori giusti al posto giusto. Non la metterei in disparte".

Massimo De Luca: "A Parigi è stato un test di maturità straordinario per la Roma, dopo Real e Manchester. Lì è mancato il risultato, però la capacità e il coraggio di andare ad attaccare il PSG, per poi subire le iniziative dei francesi per una mezz'ora, ma poi rimontare...e le parole di Luis Enrique sono l'espressione massima di questa maturità raggiunta dalla Roma. Il tutto nonostante una formazione che all'inizio la lasciato molti dubbi. In campionato? Occhio alla Lazio, il derby sarà il momento verità. Non si può non sottolineare che Gattuso sta facendo rendere oltre le aspettative giocatori da cui non ci si aspettava questo rendimento".

Federico Bertone: "Per me la Roma lotterà fino alla fine, ma l'Inter ha qualcosa in più di tutte. Ma se l'Inter continua ad avere alti e bassi. L'Inter ha la pancia piena, è una questione mentale. Se l'Inter sistema la Champions e si concentra sul campionato e fa filotto ok, ma se continua a commettere errori le altre ne possono approfittare".

Alessandro Iori: "Ho visto l'Inter e ho visto una squadra slegata nel finale contro lo Stoccarda. Rischiavi anche ieri sera di lasciare per strada punti importanti per entrare almeno nei playoff. Attenzione, serve più mentalità pragmatica per portare a casa le partite con più serenità. L'Inter le lascia sempre aperte".

Michelangelo Rampulla: "Non dimentichiamo questa Lazio. La Roma col PSG ha dimostrato di avere una forza incredibile, se la lotterà con l'Inter ma anche con i biancocelesti. L'Inter ora ha qualche problema difensivo da risolvere, ma recuperando già Lautaro si è visto che cosa è".

Massimo Brambati: "La Roma la vedo molto solida, compatta, rispetto all'Inter. L'Inter credevo avesse finito una certa fase, invece a Bergamo si è ripresentato tutto. Non è lo specchio di una squadra che dà un senso di linearità e continuità. In questo momento vedo la continuità e la solidità nella Roma. I giallorossi sono belli tosti in Italia. Tra tre o quattro partite poi potrò dire anche della Lazio, perché attenzione...".