Un momento molto delicato quello che sta vivendo l'Hellas Verona, caduto nel turno infrasettimanale contro la Virtus Entella, e prossimo alla difficile sfida contro l'Empoli: la formazione toscana è attualmente ultima in classifica, questo è vero, ma l'orgoglio azzurro uscirà fuori, e in una fase di cambiamenti - come quella che proprio l'Empoli sta vivendo - una gara non è mai semplice. Ha ancora più variabili da considerare. L'Hellas però, non può più sbagliare.

Serve l'inversione di rotta. Perché non sfruttare l'esperienza di Kastanos?

Come ormai è ampiamente noto, dopo essere rientrato dal prestito all'Aris Limassol, Grigoris Kastanos è rimasto ai margini del progetto tecnico della formazione gialloblù, per scelte tecniche dettate anche dalla società; in fase di mercato ha poi deciso di rimanere in Veneto, con l'obiettivo di riconquistare un posto da titolare, ma il minutaggio finora raccolto è piuttosto esiguo. Viene da chiedersi perché, viste poi quelle che sono le sue qualità tecniche: duttilità tattica e leadership in mezzo al campo, farebbero a ora comodo alla squadra. Considerato poi che è un punto fermo della nazionale cipriota, non manca neppure in minutaggio.

Il mercato sì, ma spesso gli acquisti sono già in rosa.

Di sicuro qualcosa sul mercato andrà fatto a gennaio, ma spesso gli acquisti migliori sono quelli interni. E avendo già a diposizione un elemento del suo calibro, si potrebbe pensare anche al suo maggiore impiego, che permettere anche alla società di non avere ulteriori esborsi economici. Nessuno, sia chiaro, si permette di dare consigli al club, ma l'ipotesi è appunto da valutare.