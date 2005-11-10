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La Salernitana tessera l'ex Trapani La Sorsa: è un nuovo rinforzo per il centrocampoUfficiale
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Claudia Marrone
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Oggi alle 16:13Serie C
autore Claudia Marrone
26.11.2026 16:13Serie C
Un volto nuovo alla corte del tecnico di Bari. L'ex calciatore del Trapani ha firmato un accordo fino al termine della stagione corrente
© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Salernitana "comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe 2006 Cristiano La Sorsa, che nella scorsa stagione ha indossato la casacca del Trapani.
Dopo un periodo di allenamenti già svolti in granata, il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e ha scelto di indossare la maglia numero 98.
Benvenuto a Salerno, Cristiano!".
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