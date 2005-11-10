Esonero inaspettato fino a un certo punto, la notizia del resto si rincorreva già da ieri sera, dopo la sconfitta contro il Mantova in occasione della 13ª giornata del campionato di Serie B: Cristian Bucchi è stato esonerato dall'Arezzo.

Di seguito, la nota del club:

"La S.S. Arezzo comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra mister Cristian Bucchi e i componenti del suo staff tecnico. La società desidera ringraziare mister Bucchi e i suoi collaboratori per il lavoro svolto in amaranto, per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza ad Arezzo. Il nome di mister Bucchi resterà legato a una delle pagine più importanti della storia recente del club, culminata con la vittoria del campionato e il ritorno dell’Arezzo in Serie B, traguardo raggiunto attraverso un percorso sportivo capace di coinvolgere squadra, società e tifoseria.

Al tecnico e ai membri del suo staff vanno la stima e la gratitudine del Presidente Guglielmo Manzo, del Direttore Sportivo Nello Cutolo, unitamente all’augurio delle migliori fortune professionali e personali per il prosieguo delle rispettive carriere".