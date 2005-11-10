Dopo oltre un mese il Pisa è tornato alla vittoria. I tre punti mancavano ai nerazzurri dalla vittoria contro la Cremonese dello scorso 17 ottobre, poi tre pareggi e una sconfitta. Ieri sera però, nel posticipo contro l'Empoli, la squadra di Paolo Bianco si è assicurata il derby toscano vincendo di misura per 0-1 grazie alla rete di Filippo Pittarello.

L’attaccante ha commentato così il successo in conferenza stampa: “Oggi è una partita da complimenti, per come si era messa e per l’avversario che abbiamo incontrato; tutti vorrebbero vedere gare dominate ma per il momento che stiamo vivendo era troppo importante fare risultato, abbiamo fatto subito gol e lo abbiamo difeso per novanta minuti e questo merita soltanto dei complimenti”. E ancora, sulla forza dimostrata nel difendere il risultato: “L’abbiamo interpretata benissimo dal punto di vista difensivo, abbiamo voluto portare a casa il risultato ed è stato importante aver vinto una partita del genere”.

Pittarello ha parlato anche della prossima gara: “Adesso c’è il Modena, forse la squadra più in forma del campionato: sarà una bellissima partita da giocare in casa nostra davanti ai nostri tifosi, accantoniamo subito questa vittoria e ricarichiamo le pile per affrontare al meglio il match di mercoledì prossimo”.