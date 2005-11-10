Ci mancava lo Special One. Con le sue provocazioni, la sua classe e le sue formidabili doti di comunicatore. Florentino Perez e il Real gli hanno restituito un palcoscenico nobile. Quello che lo accende. Che lo esalta. Che trasforma Mourinho nello Special One. Come in un micidiale esorcismo. Del resto, il tecnico portoghese combatte da sempre la normalità. Che lo annoia, lo infastidisce. Immaginiamo con quale imbarazzo abbia ascoltato l'estate scorsa l'offerta di Fabio Paratici di guidare una Fiorentina addirittura fuori dalle Coppe. Un delitto di lesa maestà. Mou ha senso di esistere solo se indossa i panni dello Special One. Se provoca. Se vince. Se è sotto i riflettori.

DA BELLINGHAM A VINICIUS

Mourinho non è solo "colore". Quando è dentro il suo habitat naturale, cioè alla guida di un club di valore mondiale, fa la differenza anche dal punto di vista tecnico. In poco più di cento giorni ha cambiato anima ai Blancos. Ha cominciato riportando ordine dentro uno spogliatoio che era diventato una polveriera. Una specie di tutti contro tutti. Poi ha cominciato a entrare nella testa e nel cuore delle sue stelle. Anzi, mi verrebbe da dire anche nelle gambe visto che per il momento sono spariti i sessanta problemi muscolari della passata stagione. Bellingham nei giorni scorsi ha ringraziato pubblicamente lo Special One. "Il mio miglioramento è tutto merito suo". E Mou sta rilanciando partita dopo partita anche un fenomeno che si stava smarrendo come Vinicius. Lo Special One sa come dialogare con le sue stelle. Sa cosa deve chiedere loro e come deve chiederglielo.

TRA CHAMPIONS E LIGA

La classifica di Coppa parla chiaro. La Champions, per il momento, incorona lo Special One. Il suo Real è davanti a tutti. Quindici punti i Blancos poi dietro il PSG con due lunghezze di ritardo e dopo il sorprendente Como, il Barcellona e il Liverpool. Mou però vuole essere numero uno anche a casa sua. Nella Liga attualmente è secondo a tre punti di distanza dal Barcellona. Ma nel Clasico ha vinto dimostrando che gli avversari sono vulnerabili. E a fine gara ha ringraziato polemicamente i tifosi avversari che gli avevano impedito di fare il suo abituale pisolino pomeridiano. Questo è Mou, ironico, provocatorio. Mai banale.

TANTI NICO PAZ

Chiudiamo ricordando che Mourinho ha sempre un occhio di riguardo per i giovani talenti. Ama scoprirli e farli maturare sotto la sua guida. Il suo obiettivo è di regalare al Real tanti Nico Paz. La classe nel segno dei Blancos. Beh, ammettiamolo avevamo voglia di ritrovare lo Special One.