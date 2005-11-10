Europa League, la classifica provvisoria dopo le gare delle 18.45: Milan in zona playoff
Il Bournemouth balza al comando della classifica di Europa League dopo le gare delle 18.45 della quinta giornata della fase campionato. Gli inglesi salgono a quota 15 punti, staccando Bayer Leverkusen, Ferencvaros e Benfica. In attesa delle partite delle 21, la Juventus resta tra le prime otto, mentre il Milan risale in zona playoff, portandosi provvisoriamente al ventesimo posto. Di seguito la classifica aggiornata.
La classifica dopo le gare delle 18.45
1. Bournemouth 15 punti - (5 partite) differenza reti 10
2. Bayer Leverkusen 12 - (5) differenza reti 9
3. Ferencvaros 12 - (4) differenza reti 8
4. Benfica 12 - (5) differenza reti 6
5. Royale Union SG 11 - (5) differenza reti 8
6. Juventus 10 - (4) differenza reti 7
7. Olympiakos 10 - (5) differenza reti 1
8. Besiktas 7 - (4) differenza reti 3
-----
9. Levski 7 - (5) differenza reti 0
10. Sunderland 7 - (4) differenza reti 0
11. NEC Nijmegen 7 - (4) differenza reti -1
12. Lione 7 - (4) differenza reti -1
13. Dinamo Zagabria 7 - (5) differenza reti -1
14. Salisburgo 7 - (5) differenza reti -3
15. AZ Alkmaar 6 - (4) differenza reti 3
16. Anderlecht 6 - (4) differenza reti 3
17. OFI Creta 6 - (4) differenza reti 1
18. Rennes 6 - (4) differenza reti 1
19. Viktoria Plzen 6 - (5) differenza reti 0
20. Milan 6 - (5) differenza reti -1
21. Omonia 6 - (4) differenza reti -1
22. Torreense 6 - (4) differenza reti -2
23. Marsiglia 6 - (5) differenza reti -3
24. Real Sociedad 5 - (4) differenza reti 5
-----
25. Crystal Palace 5 - (4) differenza reti 3
26. Sparta Praga 4 - (4) differenza reti 0
27. Hoffenheim 4 - (4) differenza reti 0
28. Sturm Graz 4 - (4) differenza reti -3
29. Celje 4 - (4) differenza reti -4
30. Celta Vigo 3 - (5) differenza reti -3
31. Jagiellonia 3 - (4) differenza reti -3
32. Celtic 3 - (4) differenza reti -5
33. Lech 2 - (5) differenza reti -10
34. Hapoel Beer Sheva 1 - (4) differenza reti -7
35. Lillestrom 1 - (4) differenza reti -8
36. Ararat Armenia 0 - (5) differenza reti -12